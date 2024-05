Textron procède à l'assemblage du fuselage du démonstrateur technologique Nexus

Assemblage du fuselage...

Textron eAviation passe à l'échelon supérieur. La société, une des filiales de Textron, a annoncé le 30 mai 2024 qu'elle a assemblé les deux moitiés du fuselage de son démonstrateur technologique Nexus à décollage et atterrissage verticaux électriques (ADAVe ou eVTOL). Cette étape importante consiste à assembler les parties centrales de l'avion destinées à accueillir des passagers et précède entre-autres celle de la mise en croix, soit le montage de la voilure. Le fuselage est pour sa part présenté dans son bâti de construction et le constructeur ne précise pas si l'appareil sera motorisé uniquement par énergie électrique ou s'il sera hybridé. Cependant, Bell avait précédemment sélectionné Safran pour la motorisation de la version de son Nexus alors présenté au Consumer Electronics Show de Las Vegas, en 2019. Reste que cette version du Nexus risque fort d'être différente de la primo version présentée au public.

... Du démonstrateur technologique Nexus

« Depuis la création de Textron eAviation, l'équipe s'est concentrée sur la conception du véhicule, la confirmation des performances et la construction de notre premier démonstrateur technologique grandeur nature pour tester le contrôle et la fonctionnalité de l'avion », a déclaré Kriya Shortt, président-directeur général de Textron eAviation. « Il est gratifiant de voir l'aéronef commencer à prendre forme, et l'assemblage du fuselage sur le démonstrateur constitue une étape majeure dans le développement de l'avion. »

Un premier vol prévu pour l'an prochain

L'étape de l'assemblage du fuselage permet d'envisager le premier vol du démonstrateur prévu pour l'année prochaine. Conçu pour un pilote et quatre passagers, l'avion zéro émission sera propulsé par un système de propulsion électrique distribué. Les quatre hélices inclinables et les deux rotors verticaux fixes arrière de Nexus sont conçus pour faciliter de multiples applications, notamment le transport de passagers, l'exploitation d'aéronefs publics et le fret.