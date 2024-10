Textron fera voler le Nexus en 2025

Des essais en vol au Kansas

Textron eAviation a annoncé le 7 octobre 2024 que la société va conduire les essais en vol de son ADAVé (décollage et atterrissage verticaux électriques) et démonstrateur technologique Nexus à l'aéroport régional de Salina (SLN) au Kansas, dans le centre des Etats-Unis, en collaboration avec l'autorité aéroportuaire de ce même aéroport. Ce programme fera suite à la conclusion positive des premiers essais en vol avec retenue, qui sont prévus pour 2025 à l'Institut national de recherche aéronautique de Wichita (NIAR), situé également dans le Kansas et mieux connue pour abriter les usines de Cessna, Hawker Beechcraft et Bombardier pour ne citer qu'elles. Le programme d'essais en vol à l'aéroport régional de Salina permettra de valider l'ensemble des performances de l'aéronef.

Quatre passagers et un pilote

Le Nexus est donc un aéronef de type ADAVé multi-missions à zéro émission, configuré le transport de quatre passagers et d'un pilote. Motorisé par un système de propulsion électrique distribué, il est doté de quatre hélices inclinables et de deux rotors verticaux fixes à l'arrière, ce qui devrait permettre une large gamme d'applications telles que le transport de passagers, l'exploitation d'aéronefs publics et les services de fret. Si l'avionneur n'a pas encore dévoilé les caractéristiques et surtout les performances de son aéronef, toutes les sociétés du groupe sont mises à contribution, directement ou indirectement. Ainsi Pipistrel est sollicité pour les batteries, Bell apporte son expérience et expertise en matière de convertible et de commandes de vol électriques, tandis que l'autoclave ayant servi au Beech Starship servira à cuire le fuselage du Nexus. Enfin les hélices seront fournies par McCauley. Le plus surprenant est sans doute la configuration inhabituelle de la cellule de l'appareil ou plutôt de son empennage, bipoutre, qui supporte ce que l'on pourrait qualifier de "papillon inversé".

Salina, une précédente expérience dans le domaine des UAS

L'aéroport régional de Salina s'est imposé comme un site clé pour les essais de systèmes aériens sans équipage (UAS), ayant accueilli des opérations au-delà de la ligne de visée visuelle (BVLOS) dans le cadre du programme pilote d'intégration (IPP) de l'administration fédérale de l'aviation et des programmes « Beyond » (littéralement au-delà). La présence à proximité du Centre de recherche aéronautique appliquée (AARC) de l'Université d'État du Kansas, qui mène des recherches et des opérations UAS de pointe, n'est pas étrangère à ce choix. Compte tenu de sa longue histoire, de son succès avéré dans les opérations UAS et de son large accès à l'espace aérien, l'aéroport régional de Salina est l'endroit adéquat pour mener ces essais cruciaux et faire progresser l'avenir de l'aviation.

Simuler un éventail de missions

« Le Kansas possède une riche histoire aéronautique et nous sommes fiers de travailler aux côtés de l'autorité aéroportuaire de Salina pour tester ces technologies émergentes si près de chez nous », a déclaré Kriya Shortt, président-directeur général de Textron eAviation. Le programme d'essais en vol piloté à distance sur l'aéroport régional de Salina (SLN) permettra d'évaluer les performances de l'ADAVé Nexus dans diverses conditions, en simulant un large éventail de scénarios opérationnels.