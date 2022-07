Textron Aviation Special Missions présente l'avion de patrouille maritime Cessna Citation Longitude

C'est à Wichita que Textron Aviation, propriétaire de Cessna et Beechcraft entre autres, a officiellement introduit une variante d'avion de patrouille maritime de son jet d'affaires biréacteur Cessna Citation Longitude. Avec une endurance maximale de huit heures et une autonomie maximale de 3 500 nautiques (soit 6 482 km), le Cessna Citation Longitude MPA est équipé d'un radôme ventral transmissif pour les radars maritimes, d'un carénage Beyond Line of Sight (BLOS), d'un élévateur de capteurs électro-optiques/ infrarouges (EO/IR) et d'un éclairage optionnel compatible avec les lunettes de vision nocturne (NVG).

