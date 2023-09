Textron Aviation et NetJets signent un accord de flotte record pour un maximum de 1 500 jets Cessna Citation

1 500 jets d'affaires sur 15 ans

Textron Aviation et NetJets ont annoncé le 20 septembre 2023 un accord de flotte record prévoyant la possibilité pour NetJets d'acheter jusqu'à 1 500 avions d'affaires Cessna Citation supplémentaires au cours des 15 prochaines années. Cet accord prolonge l'accord de flotte existant de NetJets et comprend des options pour un nombre croissant d'avions chaque année, permettant à NetJets d'étendre sa flotte avec des avions Cessna Citation Ascend, Citation Latitude et Citation Longitude. NetJets a été désignée comme client de lancement de la flotte du tout nouveau jet de Textron Aviation, le Citation Ascend. Les livraisons du Citation Ascend devraient débuter en 2025, date à laquelle l'avion, actuellement en cours de développement, devrait entrer en service.

NetJets devient client de lancement du Citation Ascend

Le Citation Ascend est conçu pour apporter un cockpit entièrement nouveau, des performances améliorées et une cabine plus luxueuse sur le marché des jets d'affaires de taille moyenne. Les objectifs de performance préliminaires indiquent un rayon d'action de 1 900 nm (3 518 km) pour quatre passagers en vitesse de croisière (avec un rayon d'action maximal estimé à 2 100 nm, soit 3 889 km), une vitesse de croisière de 441 kts (816 km/h)et la capacité d'atteindre directement à 45 000 pieds (13 500m). Les propriétaires de NetJets bénéficieront de l'équipement déjà présent dans les Citation Latitude et Citation Longitude, y compris un plancher plat qui offre un espace supplémentaire pour les jambes. L'avion sera équipé de moteurs Pratt & Whitney Canada PW545D, ainsi que d'une avionique Garmin G5000 dotée de l'automanette. L'Ascend est également équipé d'un groupe auxiliaire de puissance (APU) Honeywell RE100 [XL] approuvé pour les opérations sans surveillance. Le modèle Ascend prévu pour NetJets sera doté d'une configuration de sièges standard pour sept passagers et d'un compartiment à bagages spacieux.