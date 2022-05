TCab Tech va motoriser son eVTOL E20 avec Safran

E20, ADAVe à six rotors

TCab Tech, premier constructeur aéronautique à développer un eVTOL à poussée vectorielle en Chine, développe actuellement l’E20, un eVTOL à cinq places dédié au transport de passagers, équipé de six rotors – quatre rotors basculants et deux de sustentation – et d’ailes hautes associées à un empennage conventionnel. La distance maximale de cet eVTOL est de 200 km, pour une vitesse de croisière de 260 km/h. Safran Electrical & Power fournira l’ensemble des six moteurs électriques intelligents ENGINeUS. La certification chinoise de cet appareil par la CAAC (Civil Aviation Administration of China) est attendue d’ici 2025.

De 100 à 500 kW



La gamme ENGINeUS comprend un large éventail de moteurs électriques dotés de différentes puissances et pouvant aller jusqu’à 500 kW. L’ENGINeUS 100, qui équipera l’E20, fournit plus de 100 kW au décollage et inclut une électronique de contrôle dans la machine. La gestion thermique est assurée par un système optimisé de refroidissement à air. La certification du moteur électrique est prévue pour la mi-2023.