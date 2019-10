Taxi aérien urbain : Boeing s'associe avec Porsche

Porsche et Boeing viennent de signer un protocole d’accord portant "sur l’exploration du marché de la mobilité aérienne urbaine haut de gamme, ainsi que sur l’extension du trafic urbain dans l’espace aérien". Dans le cadre de ce partenariat, Boeing et Porsche étudieront "le futur des véhicules de mobilité aérienne urbaine personnels sur le segment haut de gamme". Une démarche qui rappelle celle menée par Audi et Airbus. Boeing et Porsche mettront en place une équipe internationale "chargée d’étudier les différents aspects de la mobilité aérienne urbaine, notamment en analysant le potentiel commercial des véhicules haut de gamme et les scénarios d’utilisation possibles". D'ailleurs, les deux sociétés ainsi que Aurora Flight Sciences, filiale de Boeing, ont commencé à travailler sur un concept d’appareil à décollage et atterrissage verticaux entièrement électrique. Le prototype sera réalisé et testé par les ingénieurs des deux sociétés avec le concours de Porsche Engineering Services GmbH et de Studio F.A. Porsche, deux filiales du constructeur allemand.