Taxe douanière : les Etats-Unis en rajoutent une couche sur Airbus

Les Etats-Unis ont annoncé que les taxes douanières imposées aux avions Airbus importés d'Europe seront relevées de 5 % à partir du 18 mars prochain. Le taux de ces droits de douane était de 10 % depuis le mois d'octobre 2019 après que l'OMC (Organisation mondiale du commerce) ait estimé que Airbus avait bénéficié de subventions indues à hauteur de 7,5 Md$. Les avions Airbus assemblés à Mobile, dans l'Alabama, aux Etats-Unis, échappent à ces taxes douanières. Pour Airbus, cette décision accroît « les tensions commerciales entre l'Europe et les États-Unis » et "crée plus d'instabilité pour les compagnies aériennes américaines qui souffrent déjà d'une pénurie d'appareils (...). Elle ignore également les observations des compagnies aériennes américaines qui soulignaient le fait qu'elles seraient celles qui, au final, payeraient ces taxes douanières », a déclaré Airbus. Avec peut être pour conséquence des reports de livraisons sur les gros-porteurs A350 et A330neo puisque le site de Mobile aux Etats-Unis n'assemble que des moyen-courriers de la famille Airbus A320neo, en attendant la ligne d'assemblage des A220. Sans oublier que l'OMC doit aussi bientôt se prononcer à son tour sur les subventions indues dont a aussi bénéficié de son côté Boeing. Une annonce qui est prévue pour le printemps.