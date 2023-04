Tarmac Aerosave et Donecle signent un accord pour l'inspection des avions par drone

Un partenariat pour des solutions d'inspection, fuselage et moteurs, à l'aide de drones

À l'occasion du salon MRO Americas d'Atlanta, Tarmac Aerosave et Donecle annoncent la signature d'un partenariat pour le développement de solutions d'inspection, fuselage et moteurs, à l'aide de drones. Donecle, entreprise basée à Toulouse, développe une gamme de solutions automatisées pour optimiser les inspections visuelles d'avions. Le système de Donecle consiste en un vol entièrement automatique - sans pilote, ni GPS - combiné à un logiciel d'analyse d'images, à une plateforme sécurisée pour le suivi numérique des inspections.

Des inspections plus rapides qui réduisent les délais de relivraison

Dans un souci d'innovation et de satisfaction client permanent, Tarmac Aerosave a considéré avec grand intérêt la solution proposée par Donecle. Sans se substituer aux procédures de maintenance ni au regard du mécanicien, le drone permet de réaliser des inspections en moins de deux heures - telles que les inspections visuelles générales (GVI), les inspections de foudroiement, les inspections de peinture et de marquages réglementaires - et ainsi de pouvoir livrer l'avion plus rapidement au client, qu'il s'agisse d'une sortie de stockage ou d'une visite de maintenance. C'est un précieux outil d'aide à la prise de décision.

Une solution opérationnelle pour les monocouloirs

Une campagne de tests a été effectuée avec succès par les deux partenaires sur le site de Tarmac Aerosave à Toulouse-Francazal. La solution est aujourd'hui pleinement opérationnelle pour les avions monocouloirs sous hangar. Le développement se concentre désormais sur la capacité à mener des inspections en extérieur et sur gros porteur. Le grand nombre d'avions préservés par Tarmac Aerosave, leur diversité de types, le flux régulier d'arrivées et de départs et les trois sites de Tarbes, Teruel et Toulouse, permettent à Donecle de développer ses produits pour tous les environnements.