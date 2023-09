TAP Portugal prévoit un fort renforcement vers le Brésil pour l'été 2024

La compagnie portugaise TAP Portugal a d'ores et déjà annoncé les principales nouveautés de son programme été 2024, qui sera principalement marqué par un net renforcement des liaisons vers le Brésil au départ de Lisbonne.

Rio et Recife en pointe

Au total, le programme des liaisons vers le Brésil va gagner onze fréquences hebdomadaires pour atteindre un total de 91 fréquences par semaine sur la période estivale. Recife gagne ainsi trois fréquences hebdomadaires (10 au lieu de 7) et Rio passera de 10 à 12 rotations hebdomadaires. São Paulo, Belem, Brasilia, Natal, Maceio, Porto Alegre et Salvador de Bahia bénéficieront également d'une fréquence supplémentaire au départ et à destination du Portugal.

La compagnie aérienne portugaise augmentera également son programme vers Maputo (Mozambique), avec 4 vols hebdomadaires au lieu de 3 actuellement. En Amérique du Nord, Toronto passera à 13 vols hebdomadaires et San Francisco à 6 vols hebdomadaires au plus fort de l'été. En Europe, Rome bénéficiera d'un cinquième vol quotidien. Florence passera de 8 à 10 fréquences hebdomadaires.

Navette aérienne entre Paris et Lisbonne

A noter enfin que TAP Portugal a mis en place un service de navette aérienne ("Ponte Aerea" en portugais) entre Paris et Lisbonne, comprenant l'enregistrement jusqu'à 45 minutes avant le départ du vol et le "fast track" (embarquement rapide) à Paris et à Lisbonne (hors tarifs promotionnels, passagers en correspondance et réservations de groupe), ainsi que la possibilité de changer gratuitement de billet le même jour sur un vol précédent.