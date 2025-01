TAP Air Portugal a transporté 16 millions de passagers en 2024

TAP Air Portugal a transporté un total de 16,1 millions de passagers en 2024, soit une augmentation de 1,6% par rapport à 2023. Les plus fortes croissances en pourcentage du nombre de passagers transportés ont été observées sur les liaisons avec l'Amérique du Nord (États-Unis et Canada), atteignant un total de 1,59 million de passagers, soit une hausse de 8,9% par rapport à l'année précédente. Les liaisons avec le Brésil ont également été particulièrement remarquables. En 2024, TAP Air Portugal a transporté un total de plus de deux millions de passagers entre le Brésil et l'Europe, avec une augmentation de 7,1% par rapport à 2023. Dépasser la barre des deux millions de passagers en une seule année constitue un nouveau record historique pour TAP Air Portugal.

La France, troisième marché européen de TAP Air Portugal

Les liaisons avec l'Afrique ont enregistré une très légère baisse de 0,1%. La compagnie aérienne a transporté un total de 1,1 million de passagers entre l'Afrique et l'Europe. Entre Madère et le continent, 983 000 passagers ont choisi TAP Air Portugal pour leurs déplacements, ce qui représente une croissance de 3,3% par rapport à 2023. Sur les liaisons des Açores, la compagnie a transporté un total de 527 000 passagers en 2024, soit une augmentation de 1,3% par rapport à l'année précédente. Les liaisons vers l’Europe, dans leur ensemble, à l’exception du Portugal, ont enregistré une augmentation de 0,9%, pour un total de 8,8 millions de passagers transportés. Le taux de remplissage moyen des vols a atteint 82,3%, soit 1,5 point de pourcentage de plus qu’en 2023. L’offre de sièges, mesurée en ASK (sièges-kilomètres disponibles), a augmenté de 1,6% par rapport à l’année précédente. Le revenu par siège, mesuré en RPK, a augmenté de 3,4%. En 2024, 1 462 445 de Français ont voyagé avec TAP Air Portugal. La France est le troisième marché européen après le Portugal et l'Espagne.