TAP Air Portugal a déjà transporté en novembre autant que sur toute l'année 2018

Avec un total de 1,25 million de passagers (+11,5%), TAP Air Portugal a réalisé le meilleur mois de novembre de son histoire, en matière de trafic. Le coefficient d'occupation a augmenté de 2,1 point par rapport à novembre 2018 (76,4%). Depuis le mois de janvier et jusqu'à fin novembre, TAP Air Portugal a déjà transporté plus de passagers que pour toute l'année 2018, avec un total de 15,8 millions de passagers. Cela représente une croissance de 1,1 millions de passagers supplémentaires par rapport à la même période de 2018, soit une croissance de 7,7%. Rappelons que le mois de décembre est traditionnellement un des mois les plus forts en termes de demande, avec le mois d'août.

