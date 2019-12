TAP Air Portugal a achevé la rénovation de sa flotte long-courrier

Le 29 novembre dernier, l'avion immatriculé CS-TOG, un Airbus A330-200 a quitté la flotte long-courrier de la compagnie portugaise TAP Air Portugal. Ce retrait marque la fin de la rénovation et du rajeunissement de la flotte long-courrier du transporteur. Il y a un an, TAP Air Portugal comptait quatre Airbus A340 et 17 Airbus A330ceo dans sa flotte long-courrier. Cette dernière est à présent composée de 17 Airbus A330neo, quatre Airbus A321 et sept Airbus A330ceo. Et l'ensemble des cabines a été entièrement rénové et normalisé. La flotte long-courrier de TAP Air Portugal a maintenant une moyenne d'âge de 3,9 ans, contre 15 ans l'année dernière.

Au total, la compagnie portugaise a reçu 30 appareils "nouvelle génération" dans sa flotte globale en 2019. Elle opére au total une flotte de 85 Airbus sous la marque TAP Air Portugal et 21 avions sous l'ombrelle TAP Express, pour son réseau régional, soit un total de 106 avions.