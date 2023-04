Surveillance de l'espace : un trio pour améliorer les capacités françaises

Des capteurs optiques innovants depuis le sol et dans l'espace

ArianeGroup, Eutelsat et Magellium ont remporté un contrat porté par le CNES, dans le cadre du volet spatial du plan d’investissement d’avenir France 2030. L’objectif de ce contrat est d’améliorer les performances de surveillance de l’espace, afin d’accroitre de manière significative la sécurité des opérations spatiales. Le consortium a été sélectionné en décembre 2022 parmi les cinq lauréats. Il a proposé de développer des capteurs optiques innovants, depuis le sol et dans l’espace. Ceux-ci auront pour but d’améliorer significativement le nombre des objets catalogués sur toutes les orbites, la précision orbitale de ces objets ainsi que la régularité d’observation, tout en détectant des objets de plus petite taille.

Fournir un service de données de surveillance de l’espace

Le consortium fournira au CNES un service de données de surveillance de l’espace ou « Space Situational Awereness » (SSA) par le déploiement de capteurs optiques multi-orbites, et le développement et la réalisation d’un segment spatial optique en orbite de transfert géostationnaire (GTO), pour compléter et augmenter les performances du réseau terrestre existant opéré par ArianeGroup. Ce dernier est le mandataire de ce projet et assurera la fourniture des services de surveillance fournis par les télescopes de son réseau terrestre, complétés par les données du capteur spatial qui sera développé pendant le projet, puis interconnecté au système d’ArianeGroup.

ArianeGroup apporte son réseau de télescopes

Ce projet s’inscrit dans la continuité des activités d’ArianeGroup à travers son réseau de surveillance de télescopes, composé de 15 stations réparties à travers le monde, qui fournit aujourd’hui des services à des clients étatiques, institutionnels et privés. ArianeGroup fournit des données de positionnement, d’orbitographie de grande précision de nuit comme de jour et analyse des objets spatiaux se situant sur les différentes orbites. Le service est parfaitement adapté aux besoins des opérateurs de satellites civils et militaires, pour des besoins de surveillance, de suivi et d’alerte anticollision. Il permet à ces opérateurs de protéger leurs satellites contre tout type de risque.

Eutelsat en partenariat avec Sodern

Eutelsat, en tant que cotraitant, concevra, fera réaliser et opérera le premier satellite composant ce segment spatial et assurera la fourniture des données. Avec cet objectif, Eutelsat s’est associé à Sodern, qui fort de son expérience dans le développement et la fabrication de caméra pour applications SSA, concevra et réalisera le capteur spatial embarqué. « L’espace exo-atmosphérique constitue un nouvel enjeu de souveraineté pour l’Europe et la protection de ses infrastructures spatiales. Eutelsat entend prendre toute sa place dans l'effort global de veille spatiale et de compréhension de son environnement en s’appuyant sur son infrastructure multi-orbites et multi-missions tout en s’associant à un acteur de référence de la surveillance de l’espace » explique Serge Cholley, Directeur Sécurité Défense chez Eutelsat.

Traitement d'images par Magellium

Magellium, également cotraitant du projet, développera le traitement d’image qui pourra être utilisé sur différents types de charges utiles optiques. Magellium a été fondée en 2003 sur une expertise indépendante et souveraine relative au traitement d’images spatiales et à ses applications aval. Cette expertise a été mise au profit de la surveillance de l’espace depuis 2015 par le développement pour le compte du CNES de la fonction de détection et de suivi des objets spatiaux des télescopes Tarot, suivie d’une participation éminente au projet EU SST sur la même fonction, adaptée au traitement bord et complétée par un simulateur versatile et « haute-fidélité » de scènes d’observations spatiales depuis le sol comme depuis l’espace.

Phase pré-opérationnelle de 24 mois

Les synergies apportées par la combinaison entre les capteurs au sol de nouvelle génération et des satellites dotés de capteurs optiques permettront une amélioration notable des données récoltées par le centre de commande / contrôle d’ArianeGroup. Les traitements et les analyses de ces nouvelles données contribueront au développement des services de surveillance de l’espace. Le projet débute par une phase pré-opérationnelle de 24 mois, suivie, sur décision du CNES, d’une phase de démonstration de service opérationnel de 18 mois.