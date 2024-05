Stelia Aerospace présente son nouveau siège : OPERA ESSENTIAL

L'équipementier aéronautique Stelia Aerospace a profité du salon Aircraft Interiors 2024, qui s'est déroulé à Hambourg du 28 au 30 mai, pour présenter le dernier de sa famille de sièges OPERA, l'OPERA ESSENTIAL, qui répond a de nombreux principes d'éco-conception.

Fruit de deux années d'analyse approfondie du cycle de vie et d'évaluation de l'impact environnemental, inspirée par son aîné OPERA SA (Single-Aisle), l'approche conceptuelle d'OPERA ESSENTIAL s'articule autour de 4 piliers : l'optimisation de la masse, la rationalisation des composants électriques, l'incorporation de matériaux recyclés et recyclables, tout en conservant le confort luxurieux d’un fauteuil classe affaires long-courrier.

Ce nouveau design comprend notamment la suppression de l'actionneur électrique et de l'ECU (unité de commande électronique), ce qui permet non seulement de réduire le poids du siège et son impact sur l'environnement, mais aussi d'offrir aux passagers un contrôle total de leur confort, avec un nombre infini de positions et un passage plus rapide au mode de couchage ‘full-flat’.

Les données environnementales du siège

Les caractéristiques principales du siège sont :

● Conception durable : guidé par l’impératif de durabilité, OPERA ESSENTIAL a été soigneusement conçu pour minimiser son impact environnemental tout en maximisant le confort et l’expérience passager. Des coques composites thermodurcissables aux thermoplastiques, en passant par l'introduction de cuir biologique, chaque composant d'OPERA ESSENTIAL est soigneusement sélectionné en fonction de son impact environnemental, favorisant ainsi l’économie circulaire et le recyclage.

● Réduction de la masse : grâce à une ingénierie et une conception avancées, OPERA ESSENTIAL affiche une réduction de poids de 30 % par rapport à OPERA SA, ce qui garantit une expérience haut de gamme et davantage d'espace, tout en réduisant la consommation de carburant et les émissions.

● Principe cinétique rapide : OPERA ESSENTIAL est doté d'un système dynamique breveté qui élimine les câbles et l'électronique inutiles, rendant le fauteuil entièrement autonome et efficace sur le plan environnemental tout en offrant une infinité de positions et un confort sans faille.

● Réduction drastique des coûts de Maintenance, grâce à la présence de moins de pièces et d’électronique.

● Confort optimisé, avec un lit ‘full-flat’ spacieux et un grand espace de vie, une vue directe sur la fenêtre et un large pouf.