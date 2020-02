STELIA Aerospace certifiée «Top Employer» par le Top Employers Institute pour la deuxième année consécutive

Le 5/2/2020

Cette certification a été décernée à l’issue d’un audit de plusieurs mois mené par l’organisme international Top Employers Institute, comparant les stratégies, politiques, processus et outils RH de STELIA Aerospace au regard des meilleures pratiques mondiales, avant un second audit de certification mené par un organisme extérieur indépendant.



La Certification internationale « Top Employer » a été décernée cette année à 91 entreprises françaises, dont seulement 2 entreprises du secteur aéronautique.



L’étude annuelle réalisée par le Top Employers Institute distingue les meilleurs employeurs dans le monde, tous secteurs d’activité confondus. Sont ainsi certifiées les organisations qui proposent un environnement de travail de qualité, favorisent le développement des talents à tous les échelons et s’efforcent d’améliorer en permanence leurs pratiques en Ressources. Humaines.



L’obtention de cette distinction met en lumière les forces et les axes de progrès de STELIA Aerospace dans une logique d’amélioration continue et de recherche d’excellence pour les années futures.







Cédric GAUTIER, CEO de STELIA Aerospace, a déclaré : « L’obtention, une nouvelle fois, de la Certification « Top Employer » est une reconnaissance des process et politiques employeur de STELIA Aerospace et nous en sommes très fiers. Mais au-delà des efforts de nos équipes RH pour accompagner le développement de nos hommes et de nos femmes, l’obtention de cette certification est aussi le résultat de l’implication de tous nos salariés. Bien plus qu’une simple enquête de satisfaction, cette certification représente la reconnaissance de nos process visant le « best in class » qui permettent à notre entreprise de maintenir sa réputation et son image à l’externe. »