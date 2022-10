STARLUX prend livraison de son premier A350

STARLUX a spécifié un aménagement luxueux à quatre classes pour ses A350, avec quatre suites en première classe, 26 sièges en classe affaires, 36 en Premium Economy et 240 en Economy. La cabine Airspace à bord de l'A350 présente les derniers développements en matière de configuration de cabine, ce qui se traduit par un espace supplémentaire pour offrir plus de confort et d'espace personnel dans chaque classe. La cabine de l'A350 est également la plus silencieuse de tous les avions en vol aujourd'hui.

En outre, l'avion dispose des derniers systèmes de divertissement à bord et d'une connectivité complète. STARLUX bénéficiera des plus hauts niveaux d'efficacité opérationnelle offerts par l'A350, avec une réduction de la consommation de carburant et des émissions de carbone de 25% par rapport aux avions d'ancienne génération de la même catégorie de taille.

"Cette livraison est une étape importante pour STARLUX Airlines. L'A350-900 est notre premier grand avion à large fuselage, qui permettra à STARLUX d'ouvrir des marchés pour des liaisons plus longues, et cela marque également la prochaine étape de notre partenariat avec Airbus, puisqu'il y aura 17 autres livraisons d'A350 à l'avenir. Avec l'ajout de l'A350-900, la flotte de STARLUX peut désormais couvrir des vols de courte, moyenne et longue distance, offrant ainsi un service aux passagers en dehors de l'Asie", a déclaré Glenn Chai, PDG de STARLUX Airlines.

Christian Scherer, directeur commercial d'Airbus et responsable d'Airbus International a ajouté : "Avec une flotte de nouvelle génération, entièrement Airbus, STARLUX introduit de nouveaux niveaux de confort et d'efficacité sur le marché premium long-courrier. Les passagers profiteront d'une expérience de voyage sans faille grâce au design attrayant de la cabine Airspace d'Airbus. Volant ensemble, l'A350, l'A330neo et l'A321neo jouent parfaitement tous les avantages de la communalité unique de la flotte d'Airbus, faisant baisser les coûts opérationnels tout en offrant toute la flexibilité nécessaire pour adapter la capacité à la demande."

La flotte A350 de STARLUX commencera ses opérations au sein de la région Asie-Pacifique avant de s'orienter vers les routes transpacifiques.

A l'échelle mondiale, l'A350 a enregistré un total de plus de 900 commandes fermes de la part de plus de 50 clients, avec près de 500 livraisons.