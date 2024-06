Starlux Airlines intéressée à intégrer l'alliance oneworld ?

La compagnie taïwanaise Starlux Airlines frappe à la porte de l'alliance oneworld. C'est ce que la presse taïwanaise croit savoir, citant des propos de la direction du transporteur qui auraient été tenus le 14 juin lors d'une réunion des investisseurs de la compagnie asiatique.

Doubler la flotte d'ici 2026

Pour mémoire, la compagnie Starlux Airlines a été fondée le 2 mai 2018 par Chang Kuo-wei, ancien président de la compagnie aérienne Eva Air. Se positionnant comme un transporteur haut de gamme, Starlux a de très fortes ambitions et veut rapidement développer sa flotte. Elle se compose pour l'instant de 22 avions (5 Airbus A350-900, 4 Airbus A330neo et 13 Airbus A321neos) et elle a pour l'instant un total de 23 appareils en commande (17 Airbus A350-900, 4 Airbus A330-900 et deux Airbus A321neo). Elle devrait donc doubler la taille de sa flotte d'ici 2026.

Des obstacles substantiels encore à franchir

Cette demande d'adhésion est assez logique puis parmi les autres transporteurs majeurs de Taïwan, China Airlines est déjà membre de Skyteam, et EVA Air est membre de Star Alliance. Mais du côté des membres actuels de l'alliance, il se peut que cette candidature pose problème. Traditionnellement, les candidatures d'entrée chez oneworld se font avec l'aide d'un parrainage par une compagnie déjà membre. Pour l'instant, Starlux n'a conclu un accord de partenariat qu'avec Alaska Airlines, qui est entrée très récemment dans l'alliance. Par ailleurs, il se peut que la compagnie de Hong Kong, Cathay Pacific, ne voit pas forcément d'un bon oeil l'entrée de Starlux Airlines qui chasse sur les mêmes zones de chalandises et qui est géographiquement localisée à proximité de l'autre grande compagnie aérienne asiatique de oneworld. La concurrence forte existe dans d'autres alliances. On connaît le précédent historique de Singapore Airlines et de THAI Airways qui ont du mal à cohabiter au début de leur appartenance commune à Star Alliance. L'adhésion de Starlux n'est donc pas forcément exclue mais devra franchir des obstacles substantiels. Dans un premier temps, ce sont d'abord les deux compagnies Fiji Airways et Oman Air qui intégreront l'alliance l'année prochaine.