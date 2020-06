SPIE lance une application pour mieux s'orienter en aéroport

AirPortal, c'est le nom de la nouvelle application lancée par SPIE Nederland, une filiale de SPIE, pour permettre aux voyageurs de mieux gérer leur accès aux aéroports et mieux s'orienter une fois arrivés à l'intérieur des terminaux. Avant le départ pour l'aéroport, AirPortal consulte l'état du trafic, vérifie le niveau d'affluence à l'aéroport et indique au voyageur à quelle heure il doit partir. AirPortal permet aussi de réserver une place de parking, avec ou sans borne de recharge.

Juste avant l'arrivée à l'aéroport, l'application donne des indications utiles au programme de navigation intelligente "Last Mile", qui prend en compte le point d'entrée à l'aéroport, les éventuelles files d'attente et tout autre imprévu. Si le voyageur est en retard pour son vol, AirPortal est capable de communiquer au voyageur un accès prioritaire et communique sa position au personnel de l'aéroport afin qu'il puisse embarquer à temps. A l'intérieur des terminaux, l'application peut aussi indiquer les services disponibles à proximité du voyageur, comme par exemple où se restaurer ou prendre un café. Après le décollage, le voyageur a encore la possibilité d'utiliser l'application pour regarder la télévision, écouter la radio ou se divertir avec des jeux vidéos.