SpiceJet va bientôt débarquer à Londres-Heathrow

Malgré un climat du transport aérien mondial morose marqué par un redémarrage du trafic très lent en pleine crise du Covid-19, les compagnies low cost repartent à l'abordage. Le transporteur à bas coûts indien SpiceJet a ainsi annoncé qu'elle allait lancer à compter du 4 décembre 2020 trois vols hebdomadaires vers l'aéroport de Londres Heathrow : deux au départ de Delhi et un au départ de Mumbai. C'est la première qu'une low cost indienne ouvre des vols vers la capitale britannique.

Airbus A330-900 loués

Les vols seront opérés en Airbus A330-900 loués en wet lease (location d'avion avec équipage) et proposeront des capacités de 371 sièges (353 en classe économique et 18 en classe affaires). Les vols seront proposés au tarif promotionnel de 53 555 roupies indiennes l'aller-retour, soit un peu plus de 619 euros. Les vols au départ de Londres vers Delhi seront opérés les lundis et mardis. Le vol Londres-Mumbai sera opéré chaque dimanche. Les A330-900 neo ont été loués fin 2018, via le loueur Hi Fly.