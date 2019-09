Spairliners nomme Benoît Rollier Directeur Général et Directeur Financier

A compter du 1er septembre, Benoît Rollier assumera les fonctions de Directeur général et Directeur Financier de Spairliners, coentreprise entre Lufthansa Technik et Air France Industries KLM Engineering & Maintenance. Il rejoint Thies Möller, qui reste Directeur Général et financier et tous deux dirigeront conjointement le Conseil d'Administration du fournisseur de services équipements leader sur le marché après-vente pour l'Airbus A380 et la famille Embraer E-Jet.



Benoît Rollier possède une vaste expérience dans l'industrie aéronautique. Diplômé de l'Ecole Centrale Paris et de l'Université Technique de Munich, il a travaillé au sein d'Air France Industries pendant plus de 10 ans occupant différents postes, notamment à la transformation digitale, en charge de projets stratégiques ou encore comme Executive Assistant du Directeur Général.

Avant de s'installer à Hambourg pour prendre ses nouvelles fonctions chez Spairliners, Benoît était basé à Amsterdam, où il était Responsable Projets & Support chez KLM Engineering & Maintenance.



Benoît Rollier remplace à ce poste Benoît Crombois, qui signe son retour chez Air France Industries KLM Engineering & Maintenance après avoir connu plusieurs réalisations significatives durant ses quatre années de service chez Spairliners, telles que le lancement du service AOG 24h/24, 7j/7, l'expansion sur le marché américain, le renouvellement de contrats majeurs ainsi que l'amélioration continue de la rentabilité de Spairliners.

Spairliners GmbH est une coentreprise à parts égales créée en 2005 par Air France Industries KLM Engineering & Maintenance et Lufthansa Technik, dont le siège social est situé à Hambourg, en Allemagne. La société offre des services équipements pour l'Airbus A380 et la famille Embraer E-Jet, incluant les séries E170/175 et E190/195. Ses multiples services sont fournis à partir d'une seule source, couplée à une expertise en ingénierie. Cela comprend la fourniture d'équipements, la location de matériel sur site, la réparation à l'unité, l'optimisation des stocks ainsi que l'outillage.