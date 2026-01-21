Souveraineté spatiale : Tekever France produira une antenne SAR pour le programme Désir
Souveraineté spatiale : Tekever France produira une antenne SAR pour le programme Désir
© Loft Orbital, Thales Alenia Space, Tekever France
Gaétan Powis
Gaétan Powis

publié le 21 janvier 2026 à 19:45

529 mots

whattsap linkedin twitter facebook

Souveraineté spatiale : Tekever France produira une antenne SAR pour le programme Désir

Deux ans à peine après s'être implanté en France, Tekever France a annoncé le développement et la production d'une antenne SAR dans le cadre du programme Désir. Il doit permettre le développement d'un satellite de reconnaissance SAR pour 2029. Pour la France, ce programme doit lancer une filière spatiale SAR totalement souveraine.

Ce 21 janvier, Tekever France a officiellement annoncé le développement et la production d'une antenne à image radar (SAR) dans le cadre du programme français Désir (Démonstrateur des éléments souverains d'imagerie radar). Secret militaire oblige, les capacités et détails de l'antenne ne sont pas connus. Cependant, dans le cadre d'une interview,

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi
Le Golden Dome, le nouveau joker de Donald Trump pour s’emparer du Groenland
Défense

Le Golden Dome, le nouveau joker de Donald Trump pour s’emparer du Groenland

En marge de son passage au forum de Davos, le président américain a déclaré avoir besoin du Groenland pour son projet de Golden Dome, un bouclier anti-missile à l’instar du Dôme de fer protégeant Isra ...

L'Allemagne commande des missiles Meteor supplémentaires
Défense

L'Allemagne commande des missiles Meteor supplémentaires

Ce nouveau contrat permettra d'augmenter le stock de missiles Meteor pour les Eurofighter de la Luftwaffe. Des essais effectués l'an dernier ouvrent aussi une possibilité d'emport pour le futur F-35A ...

Turkish Airlines veut surclasser les transporteurs du Golfe
Aviation Civile

Turkish Airlines veut surclasser les transporteurs du Golfe

Toujours engagée dans une course effrénée au développement, la compagnie aérienne turque vient d’annoncer un nouvel investissement de près de 2 milliards d’euros. Une initiative qui vise à renforcer s ...

Gaétan Powis
Gaétan Powis
21/01/2026 19:45
529 mots

Défense

Souveraineté spatiale : Tekever France produira une antenne SAR pour le programme Désir

Deux ans à peine après s'être implanté en France, Tekever France a annoncé le développement et la production d'une antenne SAR dans le cadre du programme Désir. Il doit permettre le développement d'un satellite de reconnaissance SAR pour 2029. Pour la France, ce programme doit lancer une filière spatiale SAR totalement souveraine.

Souveraineté spatiale : Tekever France produira une antenne SAR pour le programme Désir
Souveraineté spatiale : Tekever France produira une antenne SAR pour le programme Désir

Ce 21 janvier, Tekever France a officiellement annoncé le développement et la production d'une antenne à image radar (SAR) dans le cadre du programme français Désir (Démonstrateur des éléments souverains d'imagerie radar). Secret militaire oblige, les capacités et détails de l'antenne ne sont pas connus. Cependant, dans le cadre d'une interview, Nadia Maaref, directrice générale de Tekever France, a annoncé une

Réservé aux abonnés

La suite de cet article est reservé aux abonnés d’Air&Cosmos.
Votre soutien nous permet de vous apporter quotidiennement des informations qualitatives et complètes.
Rejoignez-nous !

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte

Lire aussi

Le Golden Dome, le nouveau joker de Donald Trump pour s’emparer du Groenland
Défense

Le Golden Dome, le nouveau joker de Donald Trump pour s’emparer du Groenland
L'Allemagne commande des missiles Meteor supplémentaires
Défense

L'Allemagne commande des missiles Meteor supplémentaires
Turkish Airlines veut surclasser les transporteurs du Golfe
Aviation Civile

Turkish Airlines veut surclasser les transporteurs du Golfe