Souveraineté spatiale : Tekever France produira une antenne SAR pour le programme Désir

Deux ans à peine après s'être implanté en France, Tekever France a annoncé le développement et la production d'une antenne SAR dans le cadre du programme Désir. Il doit permettre le développement d'un satellite de reconnaissance SAR pour 2029. Pour la France, ce programme doit lancer une filière spatiale SAR totalement souveraine.
Ce 21 janvier, Tekever France a officiellement annoncé le développement et la production d'une antenne à image radar (SAR) dans le cadre du programme français Désir (Démonstrateur des éléments souverains d'imagerie radar). Secret militaire oblige, les capacités et détails de l'antenne ne sont pas connus. Cependant, dans le cadre d'une interview,
Ce 21 janvier, Tekever France a officiellement annoncé le développement et la production d'une antenne à image radar (SAR) dans le cadre du programme français Désir (Démonstrateur des éléments souverains d'imagerie radar). Secret militaire oblige, les capacités et détails de l'antenne ne sont pas connus. Cependant, dans le cadre d'une interview, Nadia Maaref, directrice générale de Tekever France, a annoncé une
