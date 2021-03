Southwest relance le match Boeing 737 MAX et Airbus A220

737 MAX 7 : le petit dernier de la famille Boeing

Avec cette commande pour 100 exemplaires fermes assortis de 155 options, Southwest Airlines relance le Boeing 737 MAX 7 qui est le plus petit d'une famille de moyen-courriers qui compte désormais quatre membres. Le contrat porte à 200 exemplaires le nombre de 737 MAX 7 commandés fermes par la compagnie aérienne qui a également 180 Boeing 737 MAX 8 en carnet. S'ajoutent des options pour un mixte des deux modèles pour un total de 270 appareils supplémentaires. Soit au total, pas moins de 650 moyen-courriers Boeing. De quoi donner de la perspective et de la durée au motoriste CFM International ainsi qu'aux équipementiers présents sur les deux modèles. Southwest Airlines a également annoncé son intention des prendre des appareils en location.

737 MAX contre Airbus A220

Avec cette commande, Boeing relance son 737 MAX 7 face aux Airbus A220. L'appareil affiche en effet une capacité de 138 à 153 sièges dans un aménagement bi-classe et jusqu'à 172 sièges dans une configuration classe unique dans une longueur fuselage de 35,56 m. La distance franchissable est de 7 130 km (3 850 nm). La cible est est essentiellement l'Airbus A220-300 qui prend 120 à 150 passagers dans une configuration bi-classe et jusqu'à 160 sièges dans un aménagement classe unique pour une distance franchissable de 6 300 km.

Les conséquences de la commande

Avec désormais une base de départ de 200 exemplaires pour le 737 MAX 7, Boeing peut venir bousculer Airbus sur les campagnes de vente en cours et à venir. Le constructeur européen a certes pris de l'avance, notamment sur le marché nord-américain avec 270 ventes fermes dont 225 A220-300 mais son concurrent a désormais une offre à proposer au marché. Les conséquences de la commande de Southwest Airlines seront plus embêtante pour le constructeur brésilien Embraer et ses E190-E2 et E195-E2, confrontés à la double concurrence d'Airbus et de Boeing.