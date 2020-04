South African Airways au bord du gouffre

Nouvelle victime collatérale du Covid-19 ?

Après Flybe qui avait annoncé sa liquidation au tout début de la crise sanitaire mondiale, c'est peut être à la compagnie South African Airways (SAA) de vivre ses dernières semaines, voire ses derniers jours. Alors que le transporteur aérien sud-africain a été placée sous administration judiciaire en décembre dernier, les deux mandataires judiciaires Lee Matuson et Siviwe Dongwana ont annoncé que le gouvernement de Pretoria les avait prévenus qu'il n'était plus en mesure de fournir un soutien financier supplémentaire à la compagnie étatique en difficulté.

1,1 Md$ d'aides publiques en trois ans

Comme toutes la grande majorité des compagnies aériennes mondiales, South African Airways a du suspendre un très grand nombre de vols domestiques et internationaux à cause de la crise systémique engendrée par la pandémie du Covid-19. SAA, qui n'a plus enregistré de profits depuis 2011, a été maintenue à flots depuis de nombreuses années par le gouvernement sud-africain. Sur trois dernières années seulement, South African Airways a reçu 20 milliards de rands (1,1 Md$) d'aides publiques pour se renflouer. Le ministère sud-africain des entreprises publiques a néanmoins indiqué qu'il examinait des "options" pour venir en aide à SAA.