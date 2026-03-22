Sous le feu des projecteurs
Sous le feu des projecteurs
© John Kraus / NASA
Pierre-François Mouriaux
Pierre-François Mouriaux

publié le 22 mars 2026 à 07:00

287 mots

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Sous le feu des projecteurs

Chaque fin de semaine, une image qui a fait l’actualité ou retenu notre attention. Le 20 mars, le lanceur lunaire géant de la Nasa a de nouveau été acheminé jusqu’à son pas de tir. Le départ de la mission Artemis 2 reste programmé le 1er avril.

J-10

Le grand retour vers la Lune se rapproche à grand pas.

Depuis le 20 mars, après un second transfert précautionneux qui a duré cette fois 11 heures (contre 12 le 17 janvier dernier), le lanceur lunaire SLS (Space Launch System) de la Nasa, haut de 98 m, est de retour sur son pas de tir LC-39B du Centre spatial Kennedy, en Floride.

L’opération avait démarré avec près de quatre heures et demie de retard en raison de vents violents sur la côte spatiale.

La route semble désormais dégagée avant une première tentative de lancement de la mission Artemis 2, toujours programmée au 1er avril à 22 h 24 UTC (le lendemain à 0 h 34, heure française).

A noter qu’elle ne sera pas précédée d’une nouvelle répétition générale de la séquence de lancement avec le remplissage des réservoirs, appelée WDR (Wet Dress Rehersal – Répétition générale humide).

Six créneaux sont possibles au cours des six premiers jours du mois prochain.

 

Jamais deux sans trois

Le 18 mars en fin d’après-midi heure locale (23 heures, heure française), soit quatorze jours avant leur mission historique, les quatre membres d’équipage sont entrés pour la… troisième fois en quarantaine obligatoire au Centre spatial Johnson de Houston, au Texas.

Le quatuor est composé des Américains Reid Wiseman (commandant), Victor Glover (pilote) et Christian Koch (spécialiste de mission n°1), accompagnés par le Canadien Jeremy Hansen (spécialiste de mission n°2).

Leur périple vers et autour de la Lune doit durer dix jours.

Mots clés

Photo de la semaine Artemis 2 Roll-out NASA SLS Centre spatial Kennedy


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Pierre-François Mouriaux
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22/03/2026 07:00
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Chaque fin de semaine, une image qui a fait l’actualité ou retenu notre attention. Le 20 mars, le lanceur lunaire géant de la Nasa a de nouveau été acheminé jusqu’à son pas de tir. Le départ de la mission Artemis 2 reste programmé le 1er avril.

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Depuis le 20 mars, après un second transfert précautionneux qui a duré cette fois 11 heures (contre 12 le 17 janvier dernier), le lanceur lunaire SLS (Space Launch System) de la Nasa, haut de 98 m, est de retour sur son pas de tir LC-39B du Centre spatial Kennedy, en Floride.

L’opération avait démarré avec près de quatre heures et demie de retard en raison de vents violents sur la côte spatiale.

La route semble désormais dégagée avant une première tentative de lancement de la mission Artemis 2, toujours programmée au 1er avril à 22 h 24 UTC (le lendemain à 0 h 34, heure française).

A noter qu’elle ne sera pas précédée d’une nouvelle répétition générale de la séquence de lancement avec le remplissage des réservoirs, appelée WDR (Wet Dress Rehersal – Répétition générale humide).

Six créneaux sont possibles au cours des six premiers jours du mois prochain.

 

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Le 18 mars en fin d’après-midi heure locale (23 heures, heure française), soit quatorze jours avant leur mission historique, les quatre membres d’équipage sont entrés pour la… troisième fois en quarantaine obligatoire au Centre spatial Johnson de Houston, au Texas.

Le quatuor est composé des Américains Reid Wiseman (commandant), Victor Glover (pilote) et Christian Koch (spécialiste de mission n°1), accompagnés par le Canadien Jeremy Hansen (spécialiste de mission n°2).

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