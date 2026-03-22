Sous le feu des projecteurs

J-10

Le grand retour vers la Lune se rapproche à grand pas.

Depuis le 20 mars, après un second transfert précautionneux qui a duré cette fois 11 heures (contre 12 le 17 janvier dernier), le lanceur lunaire SLS (Space Launch System) de la Nasa, haut de 98 m, est de retour sur son pas de tir LC-39B du Centre spatial Kennedy, en Floride.

L’opération avait démarré avec près de quatre heures et demie de retard en raison de vents violents sur la côte spatiale.

La route semble désormais dégagée avant une première tentative de lancement de la mission Artemis 2, toujours programmée au 1er avril à 22 h 24 UTC (le lendemain à 0 h 34, heure française).

A noter qu’elle ne sera pas précédée d’une nouvelle répétition générale de la séquence de lancement avec le remplissage des réservoirs, appelée WDR (Wet Dress Rehersal – Répétition générale humide).

Six créneaux sont possibles au cours des six premiers jours du mois prochain.

Jamais deux sans trois

Le 18 mars en fin d’après-midi heure locale (23 heures, heure française), soit quatorze jours avant leur mission historique, les quatre membres d’équipage sont entrés pour la… troisième fois en quarantaine obligatoire au Centre spatial Johnson de Houston, au Texas.

Le quatuor est composé des Américains Reid Wiseman (commandant), Victor Glover (pilote) et Christian Koch (spécialiste de mission n°1), accompagnés par le Canadien Jeremy Hansen (spécialiste de mission n°2).

Leur périple vers et autour de la Lune doit durer dix jours.