Sortie d'usine du premier Cessna SkyCourier de série

Un premier SkyCourier de série...

Textron Aviation a annoncé le 4 février 2022 le lancement de la première unité de production du bimoteur à turbopropulseur de grande capacité, le Cessna SkyCourier, dans l'usine de fabrication de la société à Wichita. La nouvelle conception épurée a permis d'incorporer les derniers processus et techniques d'assemblage et de fabrication pour l'avion.

...Et 49 autres à suivre à minima...

Dès la conception du SkyCourier, le client de lancement FedEx Express et d'autres membres du comité consultatif des clients de Textron Aviation ont joué un rôle déterminant dans l'élaboration de la conception de l'avion, des méthodes de fabrication et des matériaux aux caractéristiques du produit et à sa facilité d'entretien. Les employés hautement qualifiés de Textron Aviation ont tenu compte de ces commentaires et ont trouvé des moyens de maximiser la qualité et la précision, tout en répondant et en dépassant les attentes des clients.

Usinage monolithique

La production du SkyCourier intègre bon nombre des dernières avancées en matière de construction aéronautique, notamment l'utilisation de l'usinage monolithique sur toute la cellule. Grâce à cette technique, les principaux assemblages sont fraisés à partir d'une seule pièce de métal plutôt que d'être assemblés à partir de plus petites pièces, ce qui réduit le nombre total de pièces et permet d'obtenir des tolérances plus précises pour un assemblage plus facile.

Une certification attendue pour le premier semestre 2022

Le SkyCourier a célébré son vol inaugural en mai 2020, et les trois appareils du programme d'essais en vol ont accumulé plus de 2 100 heures. Après la certification, qui est prévue au cours du premier semestre de 2022, cette première unité de production sera livrée au client de lancement, FedEx Express, qui a accepté d'acheter jusqu'à 100 appareils, avec une commande initiale de 50 avions cargo et des options pour 50 autres.