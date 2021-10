Sortie de crise : la FNAM demande l’aide de l’Etat

« Le transport aérien en France a eu un été en demi-teinte. Un mois de septembre plutôt en recul par rapport au mois d’août. Nous sommes à 52% de notre activité en septembre par rapport au même mois de 2019, contre 57% au mois d’août. Cela s’explique par le fait qu’il y a beaucoup moins de passagers loisirs et que le trafic business n’a pas repris le dessus. En métropole, le niveau est de 75%, ce qui est relativement surprenant mais cela montre que là où on peut voyager à nouveau, il y a une dynamique qui s’installe. Le trafic entre la métropole et l’outremer est aux alentours de 69% en septembre, alors que à l’international, hors outremer, on reste aujourd’hui sous les 50%. Ces chiffres, bons en métropole et vers l’outremer, doivent être quand même pondérés par la situation du trafic depuis le début de l’année. En cumul, sur neuf mois, le transport aérien français n’est qu’à 35% de ce qu’il était en 2019 à la même période, avec 44,7 millions de passagers contre 138,5 en 2019. C’est stupéfiant. L’aérien, aujourd’hui, c’est une descente aux enfers », explique Alain Battisti, président de la FNAM. « En estimation, le chiffre d’affaires du transport aérien français est en retrait de 60% à ce jour par rapport à 2019. Nous attendons tous à présent l’allègement des mesures de restriction dans le monde. Nous avons applaudi à la réouverture des Etats-Unis qui était attendue le 4 juillet et qui va finalement être effective au 8 novembre. Mais nous restons dans une grande incertitude quand on voit ce qu’il se passe au Royaume-Uni, dans les Pays Baltes ou en Roumanie sur l’aggravation de la situation sanitaire. Le point positif reste le fret. Cela représenterait un tiers des recettes des compagnies aériennes pour le monde depuis le début de l’année. Alors que l’on était autour de 8 à 10% avant la crise ».

Maintenir ou adapter les dispositifs d'aides

« Nous demandons en effet la poursuite des dispositifs d’aides qui pendant toute cette période ont été particulièrement bienvenus. Le 30 août, le gouvernement a annoncé la fin du « quoi qu’il en coûte », mais nous nous plaidons la spécificité de notre secteur aérien », explique Pascal de Izaguirre, PDG de Corsair. « Nous souhaitons la reprise en l’état des aides précédentes, soit leur adaptation voire même la mise en œuvre de nouveaux outils de traitement économique et social de cette crise, car nous n’en sommes pas sortis. Pour cela nous sommes en contact avec les instances gouvernementales pour faire les demandes suivantes. Tout d’abord, nous souhaitons la prolongation du dispositif d’activité partielle Covid et nous demandons une amélioration du dispositif d’activité partielle longue durée pour que l’allocation de l’Etat soit portée à 70% du salaire brut, plafonnée à 4,5 fois le SMIC. Par ailleurs, le plafond du dispositif « coûts fixes » a été malheureusement réduit à 10 millions d’euros, cela peut s’adapter à certain nombre d’entreprises, mais certainement pas à une compagnie aérienne. Nous plaidons donc pour un relèvement de ce plafond à au moins 50 millions d’euros. Par ailleurs, nous sommes informés que le gouvernement travaille à la création d’un nouveau dispositif de compensation « fermeture », qui est en cours de notification à Bruxelles. Il est destiné aux entreprises qui ont subi des fermetures administratives. Nous souhaitons qu’il soit étendu à des entreprises qui ont été exposées à des mesures étatiques de limitation d’activité, ce qui est une quasi fermeture. Les compagnies aériennes doivent donc être éligibles à ce dispositif. Un autre sujet très important est celui des taxes et des redevances ».

« Nous souhaiterions que pendant au moins la durée de l’hiver 2021-2022 nous soyions des taxes spécifiques au transport aérien, comme la taxe de solidarité et la taxe d’aviation civile, au moins pour les routes qui sont sous obligation de service public ou routes de continuité territoriale », poursuit-il. « Il faut aussi rappeler que toutes ces aides ne sont pas des subventions mais qu’elles devront être remboursées. Au moment de la reprise, nous plaidons pour un rééchelonnement, par exemple des cotisations sociales avec un remboursement sur une période d’au moins 48 mois et que le début des échéances soient reportées à 2023 ou 2024 pour que les compagnies puissent reconstituer leur trésorerie. Ce rééchelonnement devrait aussi concerner le remboursement des PGE ».

Des hausses économiquement insupportables

« Avec la reprise progressive du trafic, il est essentiel que les compagnies aériennes ne soient soumises à des hausses de redevances de navigations aériennes et de taxes d’aéroports excessives. Hors les informations qui nous arrivent sont très alarmantes. Selon le budget de la DGAC, les redevances de survol devraient en 2022 augmenter en France de 44,5%. C’est totalement exubérant ! Les redevances d’approche devraient augmenter de 39% à Paris et de 27% en province. Ces hausses sont insupportables économiquement pour nous. Nous demandons donc que l’on ne fasse pas supporter le poids des déficits des services de navigation seulement par les compagnies aériennes et nous demandons une stabilisation de ces redevances au niveau de 2019. Du côté des aéroports, nous avons ADP qui demande pour la période avril 2021-mars 2022 une hausse de 2,5%, pour une inflation à 0,5% et donc cela nous paraît excessif. Nous plaidons donc pour une approche collégiale et collaborative en matière de sortie de crise, et qu’elle soit collective entre les différents acteurs de la chaîne de valeur du transport aérien. Nous demandons donc une intervention de l’Etat sur tous ces sujets et aussi sur la taxe d’aéroport, qui finance la sûreté aéroportuaire en France. Alors que c’est une mission régalienne de l’Etat, elle est supportée par les compagnies aériennes en France. Avec la crise, cette taxe a connu un grand déficit et nous demandons avec l’UAF (Union des Aéroports Français), qu’elle soit prise en charge dans le budget de l’Etat ».