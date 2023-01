Socomore et MPG proposent de nouvelles solutions sur la base de la technologie de plasma atmosphérique froid

Synergie d'expertise entre Socomore et MPG

Créée en 2016, MPG a développé une technologie unique de fonctionnalisation des surfaces utilisant le plasma atmosphérique froid pour le greffage de molécules organiques directement sur n'importe quel substrat en une seule étape, avec peu ou pas de solvant, grâce à un procédé Plasma atmosphérique reproductible à température ambiante. Ce partenariat commercial avec SOCOMORE, spécialiste en chimie de spécialité pour les marchés industriels, vise des synergies d'expertise. L'objectif est d'offrir des solutions aux problèmes globaux des industries et des solutions spécifiques pour les clients. Entre autres applications, cette collaboration pourrait apporter des solutions à des problèmes globaux ou spécifiques tels que : fonctionnalisation des matériaux composites tels que le renforcement des composites, la durabilité des revêtements ou la réduction des émissions; activation de surface ou finition de surface; remplacement des primaires à base de solvant, etc.

Expertise technique et expertise en chimie

Grâce à son équipe très expérimentée, MPG continuera à fournir les machines à plasma et un support technique aux clients. MPG apportera son expertise technologique et sa nouvelle technologie innovante brevetée. Socomore recommandera, formulera et fournira les produits chimiques à utiliser avec les équipements. Forte d'une longue expertise en chimie de spécialité, son équipe R&D est en mesure de développer les solutions adaptées à chaque machine et aux exigences du client.

Des connexions dans le monde entier

MPG est une jeune entreprise qui connaît une croissance importante d'année en année. Sa technologie peut être appliquée à de multiples industries et applications. Cependant, les barrières à l'entrée sont élevées, notamment dans les secteurs de l'aéronautique, de la défense et du ferroviaire. L'introduction d'une nouvelle solution est longue et coûteuse. En combinant l'innovation dynamique de MPG avec la capacité bien connue de SOCOMORE à développer des solutions fiables depuis 50 ans, des solutions améliorées et durables seront disponibles. SOCOMORE, grâce à ses relations avec les fabricants aéronautiques et ferroviaires et à sa connaissance de l'industrie (problèmes actuels, solutions testées, etc.), aidera MPG à identifier les clients qui ont besoin d'améliorer la performance et la fonctionnalité de leurs matériaux et composants (composites avancés, métalliques, etc.).