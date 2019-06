SMBC Aviation Capital commande 40 CFMI Leap supplémentaires

Smbc Aviation Capital,une des plus grandes sociétés de location-vente d'avions à l'échelle mondiale, a annoncé qu'elle avait commandé quarante turboréacteurs CFM International Leap-1A destinés à motoriser 20 Airbus A320neo supplémentaires. La commande est évaluée à 588 millions de dollars, prix catalogue.



Client de longue date de CFM International, Smbc Aviation Capital, basée à Dublin (République d'Irlande) dispose actuellement d'une flotte de plus de 350 avions motorisés par des CFM56 et des Leap en service ou en commande.