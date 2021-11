SITA lance la solution Digital Travel Declaration

La firme SITA (Société informatique de transport aérien), spécialisée dans les solutions informatiques et digitales pour l'ensemble du transport aérien et de l'aéronautique, vient d'annoncer la mise à disposition gratuite aux gouvernements du monde entier de sa nouvelle solution Digital Travel Declaration. Elle permet aux passagers de partager avec les autorités les documents de santé et de voyages requis avant l'embarquement. Elle vise à répondre au au défi mondial d'harmonisation de la présentation et de vérification des documents de santé, qui reste un obstacle majeur à la reprise de l'industrie mondiale du voyage.

Eviter les files d'attente

SITA rappelle qu'une étude récente de l'IATA (Association internationale du transport aérien) montre que sur 50 pays étudiés, 38 d'entre eux imposent un protocole différent de restriction d'accès relatif au Covid-19. Pour de nombreux pays, la reprise économique après la pandémie du Covid-19 repose en grande partie sur le voyage et le tourisme. Cependant, les inefficacités et le manque de normes communes autour de la gestion de la documentation sanitaire restent le principal obstacle à la relance de l'industrie du voyage et du tourisme et au soutien de la croissance économique. "Dans de nombreux cas, les exigences sanitaires actuellement onéreuses découragent les voyageurs de prendre l'avion ou entraînent de longues files d'attente dans les aéroports. En tant qu'organisation appartenant à l'industrie et travaillant au carrefour des compagnies aériennes, des aéroports et des gouvernements, nous sommes en mesure de les relier et de rationaliser les processus relatifs aux documents sanitaires", explique David Lavorel, directeur général de SITA At Airports and Borders.

Adaptation possible à d'autres exigences

SITA a travaillé en étroite collaboration avec les gouvernements, en s'appuyant sur sa solution Electric Travel Authorization, pour fournir une déclaration de voyage axée sur la santé qui puisse les informer sur l'état de santé des passagers avant le voyage et délivre optionnellement une autorisation de voyage. La solution Digital Travel Declaration est opérationnelle et utilisée par les gouvernements du monde entier depuis octobre 2020, permettant ainsi aux voyageurs de remplir facilement les déclarations de santé en quelques étapes rapides. Une réponse est partagée comme preuve d'autorisation de voyage, afin que le passager puisse indiquer aux compagnies aériennes et aux aéroports qu'il dispose de tous les documents requis.

Bien que la Digital Travel Declaration de SITA répond à la documentation sanitaire actuellement requise pendant la pandémie du Covid-19, elle peut-être utilisée pour rationaliser l'introduction d'autres exigences de voyages, telles que les futures pandémies, les autorisations sanitaires locales ou les autorisations de voyage plus traditionnelles en matière de sécurité et d'immigration.