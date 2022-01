SITA : La digitalisation va repartir de plus belle en 2022

La majorité des compagnies aériennes (84%) et des aéroports (81%) prévoient de dépenser autant ou plus en 2022 qu’en 2021 sur la numérisation, et les dépenses concernant l’automatisation du traitement des passagers connaitrons une hausse significative. Alors que les investissements informatiques ont chuté de 76% en 2020, les compagnies ont annoncé à 56% qu’elles avaient conservé au même niveau leurs dépenses d’investissement informatique l’année passée.

Automatiser la vérification des statuts sanitaires

Les compagnies se concentrent sur la création d’un voyage et d’un parcours passager plus efficace, sans rupture de charge et plus digitalisé, pour redonner confiance aux passagers et améliorer l’efficacité du parcours passager à chaque étape. Au sol, les investissements des compagnies se concentrent sur le « self-service », à travers Internet, les smartphones, la dépose bagages, les portes d’embarquement et les notifications bagages. Les technologies sans contact, pour rendre le voyage plus facile, plus rapide et plus sûr, sont très concernées par les investissements, combinées avec ceux touchant à la gestion de la reconnaissance de l’identité des passagers, notamment via la biométrie. Dans les airs, la digitalisation de la cabine et du cockpit reste le principal objectif, avec le développement d’applications mobiles pour les PNC et les pilotes.

Cette année, l’étude met aussi en lumière le besoin urgent de mieux gérer la vérification des certificats sanitaires des passagers. Bien qu’elles continuent à réaliser des vérifications manuelles, la plupart de compagnies reconnaissent le besoin pressant d’automatisation par le biais de mobiles et de bornes de vérification pour limiter la congestion et la frustration. Durant 2021, le personnel d’une grande majorité de compagnies aériennes (81%) ont réalisé la vérification de certificats sanitaires de passagers sous forme papier ou digitale. Dans les trois ans, les compagnies aériennes veulent automatiser le processus de vérification via des applications mobiles (51%) et via des bornes de vérification sanitaire (45%). Si on précise les étapes que les compagnies veulent prioriser pour l’automatisation, les enregistrements viennent en premier (73%), suivis par les zones d’embarquement (64%) et les aires de transit (64%).

Les premières priorités d’investissement informatique pour les compagnies aériennes sont : la cybersécurité (100%), les services de « cloud » (95%), le développement d’applications mobiles pour les services passagers (88%), la maintenance aérienne (86%), les solutions de « business intelligence » et développement d’applications mobiles pour les pilotes (85%). Le « self-boarding » reste une part fondamentale de la stratégie des compagnies aériennes concernant la gestion de l’identité des passagers bien que les investissements sur ce point aient baissé en 2021. La majorité des compagnies continuent à se concentrer sur le contrôle manuel de l’identité des passagers. Mais l’usage de la biométrique sur les portes d’embarquement a connu un fort accroissement en 2021, avec un total de 20% des compagnies aériennes qui ont mis en place ces portes d’embarquement biométriques, contre 5% en 2020. Leur présence devrait encore augmenter, avec 50% des compagnies interrogées qui envisagent de mettre en place des portes d’embarquement biométriques d’ici 2024. Du côté des enregistrements passagers, la totalité de compagnies aériennes envisage de proposer l’enregistrement en ligne d’ici 2024 (contre 98% aujourd’hui). Une majorité d’entre elles (65%) prévoient aussi d’avoir des bornes d’enregistrement self service d’ici 2024. La mise en place de services de déposes de bagages automatiques est aussi en forte augmentation. Elle n’était que de 50% en 2020, est passée à 65% en 2021 et devrait être de 90% en 2024. Un peu plus d’un tiers des compagnies (35%) ont mis en place en 2021 de portes d’embarquement automatiques et 65% d’entre elles envisagent de le faire d’ici 2024. Du côté des notifications bagages, de plus en plus de passagers en reçoivent sur leurs téléphones portables, avec 25% des compagnies qui proposent à présent ce service (contre seulement 13% en 2020). D’ici 2024, 69% des compagnies envisagent de proposer ce service à leurs passagers. Par ailleurs, 40% du personnel des compagnies aident les passagers à s’enregistrer sur les smartphones. La majorité (78%) envisage de le faire d’ici 2024. Presque l’ensemble des compagnies (83%) envisage de fournir à leur personnel une information en temps réel sur le statut des bagages d’ici 2024, une croissance considérable par rapport au pourcentage actuel (43%).

A bord des avions, 92% des compagnies envisagent de développer les services numériques pour les PNC et les pilotes, comme « l’Electronic flight bag » ou les technologies sur tablettes (contre 84% en 2020). De plus, 90% des compagnies veulent pousser leurs investissements pour développer les services wifi pour les passagers (contre 79% en 2020), ce qui devrait permettre d’améliorer l’expérience passagers et proposer aux compagnies aériennes de nouvelle options de « frais ancillaires ». Les compagnies maintiennent aussi leurs investissements concernant la gestion automatisées des données avions (78%) et la connectivité par satellite à bande large (74%).

La protection de l’environnement continue d’être une forte préoccupation avec beaucoup de compagnies qui se concentrent sur les moyens de rendre leurs opérations plus soutenables en matière d’environnement avec notamment des solutions de gestions des données qui permettent d’optimiser les trajectoires de vols de manière à améliorer l’efficacité des vols et réduire la consommation de carburant. 52% des compagnies aériennes envisagent de mettre en place des critères de sélection pour privilégier des fournisseurs extérieurs qui mettent en avant la neutralité carbone, les énergies renouvelables et les autres considérations environnementales.

Les aéroports poussent « l’Internet des Objets »

Du côté des aéroports, la pandémie du Covid-19 a créé un véritable séisme. 65% des aéroports ont annoncé qu’ils avaient réduit leurs investissements informatiques, avec 15% qui ont annoncé qu’il n’y avait pas eu de changements. Néanmoins, 20% d’entre eux ont précisé qu’ils avaient profité de la période pour investir dans un développement de leurs investissements informatiques. 81% des aéroports ont annoncé que leurs investissements informatiques resteraient stables ou augmenteraient durant l’année 2022. Les aéroports ont eu aussi identifié la nécessité de développer le « self-service » (84%) et les solutions sans contact pour les passagers et leurs employés (83%) pour améliorer leur sécurité et leur efficacité. De plus, les aéroports interrogés voient dans les initiatives liées à « l’Internet des Objets » (83%) des moyens de faciliter le parcours de passagers à travers l’aéroport, via par exemple des signaux ou des senseurs électroniques, ouvrant la voie à de nouveaux services aux passagers et à une plus grande personnalisation concernant les bagages, les différentes infrastructures etc… Presque deux tiers des aéroports investissent aussi dans des solutions de traitement de données biométriques pour les passagers (74%), des technologies d’échanges de données (72%) et des systèmes de communication 5G (71%). Des intérêts supplémentaires apparaissent pour mettre en place des programmes d’intelligence artificielle (25%) et le développement de puces digitales (44%). Comme pour les compagnies aériennes, une majorité d’aéroports (68%) ont développé des moyens de vérification manuelle des statuts sanitaires des passagers en 2021. Dans les trois ans, 32% d’entre eux envisagent de mettre en place des systèmes automatisés de vérification via des applications smartphones, et 26% veulent développer la vérification par l’intermédiaire de bornes interactives. L’enregistrement est un point d’étape prioritaire à améliorer (40%), devant le traitement des arrivées (37%). En termes d’investissements futurs, le focus est mis sur les portes d’embarquement et les zones départs. 27% des aéroports ont mis en place des portes de passages aux frontières utilisant la biométrique et incluant la vérification des papiers, et 64% envisagent de le faire d’ici 2024. 24% des aéroports ont mis en place des portes d’embarquement automatisées biométriques, et 62% d’entre eux souhaitent le faire d’ici 2024.