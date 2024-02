Singapour va imposer le SAF à partir de 2026

En marge de l'ouverture du Singapore Airshow qui a débuté le 20 février, le ministre singapourien des Transports Chee Hong Tat a annoncé que Singapour allait exiger des compagnies aériennes au départ de la cité-Etat l'utilisation progressive de carburants d'aviation durable à partir de 2026. Les avions de ligne devront utiliser un mélange de carburant contenant 1% de carburant durable ou SAF ("sustainable aviation fuel") à compter de 2026, et entre 3 et 5% d'ici 2030, a ajouté le ministre.

Un peu plus de 11 euros de surcoût sur un Singapour-Londres en classe éco

"Cette décision constituera un signal important pour les producteurs de carburant et les incitera à investir dans de nouvelles installations de production de carburant durable", précise le ministre dans son discours d'ouverture. Pour compenser en partie le coût du recours au SAF, Singapour percevra une taxe qui variera en fonction de la distance parcourue et de la classe de voyage. Le surcout d'un billet en classe économique sur un vol direct de Singapour à Londres pourrait être de 16 dollars singapouriens (un peu plus de 11 euros), selon Chee Hong Tat. Rappelons que les SAF permettent une réduction de CO2 allant jusqu'à 80% sur l'ensemble du cycle de vie par rapport à du carburant fossile. L'OACI (Organisation de l'Aviation Civile) a fixé à 2050 l'objectif du "net zéro" d'émissions de CO2 pour le transport aérien mondial.