SIngapore Airshow : ATR réaffirme sa position régionale en Asie-Pacifique

Le 18 janvier dernier, ATR officialisait la signature d'une commande de trois ATR (2 ATR 72-600 et 1 ATR 42-600) pour Maldivian, la compagnie aérienne nationale des Maldives. Au cours du Singapore Airshow, ATR a réaffirmé sa position dans la région Asie-Pacifique et a signé sur le salon un nouveau contrat avec Alliance Air, compagnie régionale indienne filiale d'Air India, pour deux ATR 42-600, en partenariat avec le loueur TrueNoord. Ces appareils permettront notamment à la compagnie de desservir les pistes difficiles d'accès de l'Himalaya.

L'ATR 42-600S en pointe

L'Asie-Pacifique est le plus grand marché d'ATR et représente plus de 40% des livraisons et représente plus de 40% de ses livraisons d'appareils. "Année après année, les ATR ont connu un grand succès auprès des opérateurs d'Asie-Pacifique grâce à leur confort, leur fiabilité, leurs coûts par trajet et par siège imbattables et leur efficacité énergétique. Les ATR sont les seuls appareils à combiner l'ensemble de ces paramètres dans notre segment de marché, ce qui permet aux compagnies aériennes d'opérer des routes avec des petits flux de passagers de façon plus rentable et plus responsable. A travers nos récentes annonces et les échanges que nous avons eus pendant le salon, nous avons vu des signes concrets de reprise et nous sommes convaincus que l'Asie Pacifique restera un marché stratégique pour nous à l'avenir", explique Fabrice Vautier, directeur commercial d'ATR. "Nous voyons également un grand potentiel pour l'ATR 42-600S - notre version à décollage et atterrissage courts - en Asie Pacifique. Notamment en raison d'un fort besoin dans la région de remplacement de turbopropulseurs de 30 places vieillissants, et grâce à la capacité de l'ATR 42-600S à opérer depuis les nombreux aéroports de la région ayant une piste d'une longueur comprise entre 800 et 1000 mètres". ATR prévoit de faire certifier l'ATR 42-600S en vue des premières livraisons fin 2024.