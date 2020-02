Singapore Airshow 2020 : ST Engineering et Vietnam Airlines explorent un partenariat MRO

Le groupe singapourien ST Engineering et Vietnam Airlines ont annoncé quelques jours avant le lancement du Singapore Airshow, qui se déroule du 11 au 16 février, qu'ils exploraient l'idée de mettre en place une co-entreprise (joint venture ou JV) au Vietnam avec d'autres partenaires aériens potentiels sur la MRO cellule. La co-entreprise devrait développer ses activités à l'aéroport international de Noi Bai (Hanoi) et celui de Tan Son Nhat à Ho Chi Minh Ville et fournir des services de maintenance.

Cette co-entreprise pourrait permettre de suivre la croissance de la flotte globale et du marché MRO dans la région d'Asie-Pacifique qui devraient connaître respectivement des taux de croissance annuelle de 4,5% et 5% au cours des dix prochaines années.