Singapore Airshow 2020 : PNG Air commande trois ATR 42-600S

ATR a profité du jour d'ouverture du salon aéronautique de Singapour, très marqué par les absences liées au coronavirus, pour annoncer la signature d'un contrat avec la compagnie de Papouasie-Nouvelle Guinée, PNG Air. Cette dernière a fait une commande de trois ATR 42-600S (pour STOL ou "Short Take Off and Landing) qui ont la particularité de pouvoir décoller sur des pistes très courtes (800 mètres), avec 40 passagers à bord, dans des conditions de vol standard. L'annonce de cette commande fait de PNG Air un nouveau client de lancement de l'ATR 42-600S, qui devrait être certifié en 2022 et commencer à être livré à cette date. Pour l'instant, ATR a reçu au total 20 commandes pour l'ATR 42-600S (10 pour le loueur Elix Aviation Capital, 3 pour PNG Air, 2 pour Air Tahiti, et cinq pour un client qui a souhaité rester pour l'instant anonyme).

PNG Air est déjà client d'ATR puisqu'il dispose dans sa flotte de sept ATR 72-600, qui lui ont permis de prendre 40% du marché domestique papouasien. " Depuis l'intégration de l'ATR 72-600 dans notre flotte, PNG Air n'a fait que gagner en force grâce à l'efficacité hors pair de cet avion qui consomme 40 % de carburant et émet 40 % de CO2 de moins qu'un jet régional de taille similaire. Lorsque nous avons évalué les différentes options possibles pour remplacer notre flotte STOL existante, les coûts de maintenance et le fort taux de similitude entre les différentes versions de la famille ATR ‑600 se sont avérés être des facteurs extrêmement attractifs. Cette similitude permettra une efficacité encore supérieure, aussi bien pour les pièces de rechange que pour la formation des pilotes. Nous sommes également impatients d’offrir aux passagers qui voyagent à destination et en provenance de nos aéroports à pistes courtes le confort et la modernité de la cabine de l’ATR -600", a déclaré Paul Abott, PDG de PNG Air, en marge de la signature du contrat.