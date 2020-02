Singapore Airshow 2020 : Le projet de Changi East est lancé

Impossible de le rater. Quand on longe la grande avenue qui permet d'accéder au Changi Exhibition Center, où se déroule jusqu'au 16 février le Singapore Airshow, on découvre un très grand espace où les pelleteuses sont déjà en train de travailler. Il s'agit du chantier de Changi East, qui va permettre à l'aéroport singapourien de Changi de connaître une grande évolution à partir de 2030. Comme le rappelle le site de l'aéroport lui même, ce projet a été rendu nécessaire par le taux de croissance annuel moyen q' de 5,4% qu'a connu Changi ces dernières années et par l'anticipation d'une forte demande pour le transport aérien dans toute la zone d'Asie du Sud-est sur les vingt prochaines années.

S'étendant sur 1080 hectares, le chantier de Changi East s'étend comme son nom l'indique à l'est des quatre terminaux existants et va occuper une place équivalente à 667 terrains de football. Le fleuron du nouveau chantier, qui devrait s'achever en 2030, sera la construction d'un nouveau terminal, le T5. Dans sa phase initiale, il aura une capacité d'accueil de 50 millions de passagers et portera ainsi la capacité totale de l'aéroport de Changi à 135 millions de passagers.

Le projet de Changi East va aussi permettre de mettre en place un système de circulation d'avions à trois pistes. La piste 3, était auparavant seulement utilisée par les militaires et va être rallongée, passant de 2,75 à 4 km. En plus de l'ajout de cette troisième piste, le nouveau système va nécessiter la construction de près de 40 km de pistes secondaires pour connecter la piste 3 au reste de l'aéroport de Changi. Le cargo, qui est toujours pour l'instant géré par le Changi Airfreight Center, dans le prolongement du terminal 1, va être aussi transféré dans la nouvelle CEIZ (Changi East Industrial Zone), à côté du terminal 5, qui gèrera non seulement le cargo mais sera aussi le centre de maintenance de Changi.