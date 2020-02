Singapore Airshow 2020 : Avation PLC confirme deux ATR 72-600 pour US-Bangla Airlines

Coup double d'ATR. Après la commande ferme de PNG Air, c'est au tour du loueur Avation PLC, basé à Singapour, d'avoir profité du second jour du Singapore Airshow pour annoncer qu'il convertissait deux droits d'achats en commandes fermes, portant sur deux ATR 72-600. Les deux appareils seront livrés à partir de la fin du mois de juin 2020 à la compagnie bangladaise US-Bangla Airlines, la plus grande compagnie privée du Bangladesh, et soutiendra l'expansion de sa flotte de turbopropulseurs, en portant le nombre d'ATR de la compagnie de 6 à 8. Avation PLC a également pris deux droits d'achats supplémentaires portant sur deux ATR 72-600, pour remplacer ceux qui ont été exercés.

« La connectivité régionale est essentielle au Bangladesh et dans la région. Nous sommes ravis d'offrir à nos passagers la possibilité d'accéder à de nouvelles opportunités à travers l'ensemble du pays. L'ATR 72-600 est particulièrement adapté au Bangladesh : le retour des passagers s'est révélé tout à fait positif et nous sommes très satisfaits de la fiabilité et du confort de ces appareils. Avec la cabine moderne et confortable de la série -600, qui arbore des sièges passagers dernier cri de 18 pouces de large, nous sommes en mesure d’offrir à nos passagers une expérience premium, ce qui est primordial pour US-Bangla", a déclaré Mohammed Abdullah Al-Mamun, directeur général de US-Bangla Airlines en marge de la signature du contrat.