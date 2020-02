Singapore Airshow 2020 : Airbus dévoile le démonstrateur "MAVERIC"

Depuis que l'aviation existe, les ailes volantes ont toujours fasciné les passionnés d'aéronautique. On se souvient notamment des multiples ailes volantes conçues en Allemagne par les frères Horten, pendant et après la Seconde Guerre Mondiale, ou par le constructeur américain Northrop, qui avec la Northrop YB-49 s'était inspiré d'une aile volante d'essai, la YB-35. Dans la culture populaire, on se souvient aussi de la fameuse "Aile Rouge", présente dans le "Secret de l'Espadon", la première aventure de Blake et Mortimer, les héros d'Edgar P. Jacobs.

Airbus à son tour travaille sur ce type d'avion et a dévoilé à l'occasion du salon aéronautique de Singapour, un modèle réduit de démonstrateur "aile volante", baptisé MAVERIC (Model Aircraft for Validation and Expérimentation of Robust Innovative Controls). MAVERIC mesure deux mètres de long et 3,2 mètres d'envergure et une surface alaire de 2,25 m2. Lancé en 2017, MAVERIC a décollé pour la première fois en juin 2019. Depuis lors, la campagne de vols se poursuit et continuera jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2020.

Airbus explique que le design de MAVERIC pourrait présenter des potentialités de réduction de consommation de carburant de 20% par rapport aux monocouloirs actuels, la famille des Airbus A320 par exemple. Sa forme ouvrirait de nouvelles possibilités concernant les systèmes de propulsion et les cabines passagers. "Bien qu'il n'y ait pas de délai précis pour une entrée en service, ce démonstrateur technologique pourrait être expérimental et apporter un changement dans les architectures d'avions commerciaux qui soit plus respectueuses de l'environnement dans l'industrie aéronautique du futur", explique Jean-Brice Dumont, vice-président exécutif Engineering chez Airbus.