Singapore Airlines signe une commande de 2,8 milliards de dollars pour 22 moteurs GE9X

40 + 22 = 62 turboréacteurs GE9X

Singapore Airlines a annoncé aujourd'hui une commande supplémentaire de 22 moteurs GE9X pour équiper sa flotte de Boeing 777-9. Cette commande, qui comprend un contrat de services GE TrueChoice de 12 ans, est évaluée à 2,8 milliards de dollars américains au prix catalogue. La compagnie aérienne a commandé un total de 31 Boeing 777-9 et devrait être la première compagnie aérienne de la région Asie-Pacifique à exploiter ce gros-porteur de nouvelle génération. En 2017, la compagnie aérienne a passé une commande initiale de 40 moteurs GE9X.

CMC et pièces issues de la fabrication additive

Le GE9X est le dernier né de GE et comporte à ce titre les dernières évolutions du motoriste, notamment des matériaux composites à matrice céramique (CMC) résistants à la chaleur, des pièces issues de la fabrication additive et une combustion à mélange pauvre qui contribue à améliorer le rendement énergétique. Avec un rapport de pression global de 60:1, le moteur GE9X se caractérise également par ses dimensions, qui en font le plus grand turboréacteur double-flux jusqu'alors. Comme tous les moteurs commerciaux GE, le GE9X et le GE90 sont compatibles avec tout carburant aviation durable (SAF) approuvé. IHI Corporation, Safran Aircraft Engines, Safran Aero Boosters et MTU Aero Engines AG participent au programme du moteur GE9X.