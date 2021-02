Singapore Airlines s'entend avec Airbus et Boeing sur les livraisons d'avions

Singapore Airlines (SIA) a annoncé le 9 février qu'elle avait finalisé un report de plus de 4 milliards de dollars d'investissements en capital suite à des accords renégociés avec Airbus et Boeing sur les livraisons d'avions. Ces accords de livraisons renégociés vont permettre : d'étendre les livraisons d'avions sur une période s'étalant au-delà des cinq ans à venir, de reporter de plus de 4 milliards de dollars de Singapour (SGD) les dépenses d'investissement en capital initialement prévues sur la période 2021-2023, de recalibrer l'introduction de nouvelles capacités en raisons des importantes perturbations de la demande de voyages aériens liés à la pandémie de Covid-19.

Conversion de 14 Boeing B787-9

SIA a profité des accords de livraisons pour adapter ses commandes aux changements de ses besoins de flotte au-delà de l'exercice 2025-2026. Ainsi a été actée avec Boeing la conversion de 14 Boeing B787-10 en 11 Boeing B777-9, qui viendront s'ajouter aux 20 autres commandés fermes lors d'une autre commande. Le carnet de commandes fermes du groupe SIA (Singapore Airlines, Silk Air, Scoot) révisé au 9 février 2021 comprend 132 avions se répartissant ainsi : 31 Boeing 777-9 (20 fermes, plus les 11 conversions évoquées plus haut), 20 Boeing 787, 15 Airbus A350-900, 35 Airbus A320 et 31 Boeing 737-8.

185 avions dans la flotte globale du groupe

La flotte complète du groupe comprend actuellement 185 avions passagers et cargo se répartissant ainsi : 12 Airbus A380, 52 Airbus A350-900, 3 Airbus A330, 22 Airbus A320, 4 Airbus A320neo, 27 Boeing B777-300ER, 15 Boeing B787-10, 10 Boeing B787-9, 10 Boeing B787-8, 17 Boeing B737-800, 6 Boeing 737 MAX, 7 Boeing B737-400F.