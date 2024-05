Singapore Airlines publie à nouveau des résultats financiers record

Après des résultats déjà historiques pour l'exercice 2022-2023 qui avaient marqué la fin de la pandémie de Covid-19 et la très forte reprise du transport aérien international, Singapore Airlines a de nouveau battu un record avec les résultats de l'exercice financier 2023-2024 (clos le 31 mars). Le bénéfice net du groupe s'est ainsi amélioré de 518 millions de dollars de Singapour (SGD)(+24%), pour atteindre 2,67 milliards de SGD, soit près de 1,8 milliards d'euros. Le bénéfice d'exploitation a aussi atteint le niveau record de près de 2,73 milliards de dollars (1,87 milliard d'euros), soit une hausse de 1,3% par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 1 238 millions de dollars (+7% par rapport à l'exercice précédent), pour atteindre le chiffre record de plus de 19 milliards de dollars (près de 13 milliards d'euros).

Niveau record de remplissage à 88%

La demande de transport aérien est restée soutenue tout du long de l'exercice 2023-2024, stimulée par un rebond en Asie du Nord, la Chine, Hong Kong, le Japon et Taïwan ayant entièrement rouvert leurs frontières. SIA et Scoot ont transporté ensemble un total de 36,4 millions de passagers, soit une croissance de 37,6% par rapport à l'exercice 2023-2024. Le coefficient de remplissage du groupe a augmenté de 2,6 points pour atteindre un niveau record de 88%. SIA et Scoot ont respectivement enregistrés des niveaux de remplissage records de 87,1% et 91,2%.