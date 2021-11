Singapore Airlines présente ses nouvelles cabines monocouloirs

La compagnie Singapore Airlines a récemment présenté les nouveaux aménagements de cabine de ses avions monocouloirs. Cette nouvelle cabine sera déployée sur l'ensemble de sa flotte de Boeing 737-8, soit six appareils en opération et 31 autres appareils en commande à venir. Ces monocouloirs entreront progressivement en service sur les vols court et moyen-courriers du réseau de SIA dans les semaines à venir et desserviront au départ de Singapour des destinations telles que le Cambodge, l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande ou le Népal.