Singapore Airlines lève 2 milliards de dollars singapouriens supplémentaires

La compagnie aérienne asiatique Singapore Airlines vient d'annoncer qu'elle avait été en capacité de lever 2 milliards de SGD (dollars singapouriens), soit près de 1,5 milliard d'euros, pour faire face à la crise, via des opérations de cessions-bails ("sale and lease backs). Pour mémoire, la cession-bail, très répandue dans le transport aérien, est l'opération par laquelle un opérateur vend tout ou partie des avions qu'il a en propre à des loueurs, pour les utiliser dans un deuxième temps contre le paiement d'un loyer. Cette opération permet d'obtenir du cash rapidement, tout en conservant l'utilisation des avions, avec un montant global de paiements de loyers plus bas que le prix de vente initial.

11 avions, quatre loueurs

Les contrats de cession-bail signés par Singapore Airlines portent au total sur onze avions : 1 Airbus A350-900 et 1 Boeing 787-10 (Aergo Capital Limited), 4 Airbus A350-900 (Altavair), 1 Airbus A350-900 et 2 Boeing 787-10 (EastMerchant/Crianza Aviation), 1 Airbus A350-900 et 1 Boeing 787-10 (Muzinich and Co Limited).

Plus de 15,4 Mds de SGD de liquidités nouvelles depuis un an

Depuis le 1er avril 2020, SIA est parvenu à lever près de 15,4 milliards de dollars singapouriens (9,6 milliards d'euros) de liquidités nouvelles, en incluant les opérations de cession-bail. Ce montant comprend aussi 8,8 milliards de dollars singapouriens (près de 5,5 milliards d'euros) provenant de l'émission de nouveaux titres, 2,1 milliards de SGD provenant d'un financement garanti, 2 milliards de SGD via l'émission d'obligations convertibles, et plus de 500 millions de SGD par le biais de nouvelles lignes de crédit. SIA continue d'avoir accès à plus de 2,1 milliards de SGD de lignes de crédit engagées, ainsi qu'à la possibilité de lever jusqu'à 6,2 milliards de SGD d'obligations convertibles obligatoires supplémentaires avant l'assemblée générale de juillet 2021.