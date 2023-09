Singapore Airlines lancera un vol direct Singapour-Bruxelles en avril 2024

A compter du 5 mai 2024, Singapore Airlines sera de retour à Bruxelles, plus de vingt ans après avoir effectué son dernier vol vers la capitale belge. SIA opèrera sur la route Singapore-Bruxelles quatre fréquences hebdomadaires en Airbus A350-900 triclasse de 253 sièges, comprenant 42 sièges de classe affaires, 24 sièges en classe premium economy et 187 sièges en classe économique.

13 destinations desservies en Europe

Sous réserve d'approbation réglementaire, le vol SQ304 décollera de Singapour à destination de Bruxelles les lundis, mercredis, vendredis et dimanches à 23h55 (heure locale). Le vol retour SQ303 décollera de Bruxelles à destination de Singapour les lundis, mardis, jeudis et samedis à 12h10 (heure locale). Avec le retour de Bruxelles dans son réseau, SIA porte à 13 le nombre de destinations desservies en Europe. Les billets pour les vols de SIA au départ et à destination de Bruxelles seront mis en vente progressivement via les différents canaux de distribution à partir du 13 septembre 2023.