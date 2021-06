Singapore Airlines lance un programme de compensation carbone volontaire pour ses passagers

Le 25 juin 2021, le groupe Singapore Airlines (SIA) a lancé un programme volontaire de compensation carbone, qui va permettre aux client de ses compagnies aériennes de passagers et de fret de compenser leurs propres émissions de carbone via des microsites dédiés. Cette compensation sera possible à tout moment avant ou après un vol. SIA et Scoot abonderont également les compensations que ces clients achèteront au cours des six premiers mois suivant le lancement du programme.

Possibilité d'utiliser les points de fidélité

Les clients de SIA Cargo pourront compenser leurs émissions via un microsite dédié, qui sera disponible fin juillet 2021. Les clients entreprises pourront participer au programme à partir du quatrième trimestre 2021. A cette date, le programme volontaire de compensation carbone sera encore amélioré pour permettre aux clients SIA d'utiliser leurs miles KrisFlyer et leurs points HighFlyer pour compenser leurs émissions carbone.

Les compensations seront fournies via la solution numérique BlueHalo, qui a été développée par l'entreprise australienne Tasman Environnemental Markets (TEM). Cela permet aux clients de calculer et de compenser immédiatement les émissions associées à leur trajet. Les contributions des clients du groupe SIA permettront notamment de protéger les forêts en Indonésie, de soutenir des projets d'énergie solaire renouvelable en Inde et de fournir des foyers de cuisson efficaces et propres aux familles rurales du Népal. Les clients peuvent compenser leurs émissions de carbone via les sites web suivants : https://carbonoffset.singaporeair.com.sg et https://carbonoffset.flyscoot.com.

Implication environnementale

En mai 2021, le groupe SIA s'est engagé à atteindre zéro émission nette de carbone d'ici 2050. La flotte du groupe SIA a aujourd'hui une moyenne d'âge de 5 ans et 10 mois. Le groupe continue également d'investir dans les dernières technologies, avec un carnet de commandes composé de modèles de nouvelle génération tels que les Airbus A350-900 et ceux de la famille A320neo ainsi que les Boeing 777-9, ceux de la famille 787 et 737 MAX. Ces avions sont jusqu'à 30% plus économes en carburant et ont des émissions de carbone inférieures à celles des modèles d'ancienne génération.

SIA est également un membre actif du Sustainable Aviation Fuel Users Group (SAFUG) depuis 2011. En 2017, SIA a lancé une série de vols à forfait écologique entre San Francisco et Singapour qui incorporaient des carburants d'aviation durables, des avions économes en carburant et un trafic aérien optimisé. En 2020, SIA a travaillé avec l'aéroport de Stockholm Swedavia pour augmenter la proportion de carburant d'aviation durable sur les vols au départ de cette ville.