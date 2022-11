Singapore Airlines dégage un bénéfice semestriel 2022-2023 record

Grâce à la réouverture des frontières des pays d'Asie du Sud-Est, Singapore Airlines a fortement bénéficié de la reprise du transport aérien international post-Covid 19 et bénéficie aussi d'une forte volonté des populations de reprendre l'avion. Ainsi, la compagnie singapourienne a enregistré pour la période du premier semestre 2022-2023 (d'avril à fin septembre 2022) un bénéfice d'exploitation historique de 1,23 milliard de dollars de Singapour, et de 678 millions de dollars pour le seul second trimestre de l'exercice en cours.

Record historique de remplissage pour SIA et Scoot

"Ces résultats s'expliquent par la forte hausse de la demande de voyages aériens après la réouverture complète de Singapour aux voyageurs vaccinés en avril 2022 et l'assouplissement des restrictions frontalières sur de nombreux marchés clés. Au cours du premier semestre de l'exercice 2022-2023, Singapore Airlines et Scoot ont transporté 11,4 millions de passagers, soit 13 fois plus qu'un an auparavant. Le coefficient d'occupation moyen des avions du groupe SIA s'élève à 83% (et 86,6% au deuxième trimestre, un record historique). Le chiffre d'affaires semestriel du groupe SIA s'établit à 8,4 milliards de dollars singapouriens (contre 2,8 milliards de dollars sur la même période de 2021), et le bénéfice net semestriel s'établit à 927 millions de dollars (contre un perte de 837 millions de dollars sur la même période de 2021).

Objectif de 76% des capacités pré-Covid pour les troisième et quatrième trimestres

A la fin du deuxième semestre, la capacité de transport passagers du groupe SIA a atteint 68% de son niveau pré-Covid 19 sur le premier semestre, et devrait monter à environ 76% pour la période des troisième et quatrième trimestres de l'exercice. Au 30 septembre 2022, le réseau du groupe SIA couvrait un total de 100 destinations vers 36 pays et territoires. A ce jour, la flotte opérationnelle de SIA comprend 131 avions de transport passagers et sept avions cargo, tandis que Scoot compte 55 avions de transport passagers. Au cours du deuxième trimestre, SIA a ajouté deux gros porteurs Airbus A350-900 à sa flotte opérationnelle. En outre, deux Boeing 737-8 ont rejoint la flotte opérationnelle après avoir subi un réaménagement de la cabine après leur livraison. La moyenne d'âge de la flotte du groupe SIA est de 6,4 ans.