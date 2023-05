Singapore Airlines boucle son exercice 2022-2023 avec un bénéfice historique

Singapore Airlines a retrouvé de belles couleurs. Pour son exercice 2022-2023, clos le 31 mars 2023, la compagnie a dégagé un bénéfice net de 2,157 milliards de dollars singapouriens (soit près de 1,5 milliard d'euros), le plus élevé jamais enregistré en ses 76 ans d'histoire, contre une perte de 962 milliards de dollars de Singapour (660,6 millions d'euros) pour la même période de l'année précédente.

Coefficient de remplissage historique

Après trois ans d'exercices déficitaires en raison de la crise du transport aérien mondial liée à la pandémie de Covid-19, le groupe SIA renoue donc avec les bénéfices et enregistre les meilleurs résultats de son histoire. SIA a réalisé un chiffre d'affaires de 17,775 milliards de SGD (12,2 milliards d'euros), en croissance de 133% par rapport à l'exercice précédent. SIA et Scoot ont transporté 26,5 millions de passagers, soit six fois plus que l'année précédente. Le groupe SIA a aussi connu un coefficient moyen de remplissage record de 85,4% sur sa flotte passagers.

SIA va monter à 83% des capacités de 2019 au cours du premier semestre de son exercice en cours

Malgré un ralentissement de la demande, l'activité cargo du groupe a enregistré un chiffre d'affaires supérieur à 3 milliards de dollars, soit la deuxième meilleure performance de son histoire. Au 31 mars 2023, le groupe SIA opérait 80% de ses capacités par rapport à 2019, et exploitait 195 avions, dont 188 avions passagers (133 pour SIA et 55 pour Scoot) et 7 avions cargo. La flotte de SIA a un âge moyen de 6,9 ans et couvrait au 31 mars un total de 118 destinations dans 38 pays. Pour l'exercice 2023-2024, le groupe SIA envisage d'exploiter 83% de ses capacités pré-crise au cours du premier semestre de l'exercice en cours.

Montée en charge à Paris

Dans un contexte marqué par une demande très forte de transport aérien, Singapore Airlines va renforcer ses fréquences sur plusieurs lignes dont Paris. A compter du 1er juillet, SIA ajoutera quatre fréquences par semaine au départ de Paris, et opérera donc 14 vols directs A/R hebdomadaires entre Paris et Singapour en Airbus A350-900 et Boeing 777-300ER