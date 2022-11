Silk Avia introduit les tout premiers avions ATR en Ouzbékistan

Trois ATR 72-600 d'occasion pour démarrer

ATR et Silk Avia, une nouvelle compagnie aérienne régionale d’Ouzbékistan, signent un protocole d'accord portant sur l’acquisition de cinq nouveaux ATR 72-600, trois directement auprès d’ATR et deux autres auprès d'une société de leasing. Outre cet accord, la compagnie aérienne commencera prochainement ses opérations avec trois ATR 72-600 d’occasion. Uzbekistan Airports, propriétaire de Silk Avia, a investi de manière conséquente dans la mise en place d’un vaste réseau d’aéroports, nouveaux ou modernisés, afin de servir au mieux le marché intérieur et régional.

Un réseau de 40 routes intérieures à terme

Silk Avia se fixe comme objectif premier d’encourager le tourisme intérieur et le développement économique. La compagnie aérienne renforcera également la connectivité régionale vers la capitale de Tachkent et fournira un accès direct entre les villes ouzbèkes. Les avions ATR offriront de nouvelles opportunités de point à point, en desservant plus de 40 routes dans le pays. Ils relieront dans un premier temps 11 aéroports nationaux et 7 aéroports supplémentaires dans le futur, soutenant ainsi la croissance du pays et de son industrie touristique en pleine expansion. Les avions ATR de Silk Avia seront par ailleurs équipés des nouveaux moteurs PW127XT, offrant une réduction de 20 % des coûts de maintenance et une réduction de 3 % de la consommation de carburant par rapport au moteur actuel. Ils seront les tout premiers ATR -600 à opérer en Asie centrale.

Accord de maintenance globale (GMA)

Silk Avia et ATR ont également annoncé la signature d'un accord de maintenance global (GMA). Grâce à ce contrat de paiement à l'heure de vol d'une durée de cinq ans, Silk Avia bénéficiera pleinement de l'expertise du fabricant pour sa flotte d’ATR, avec à la clé une réduction des coûts de maintenance et une amélioration de ses opérations. Le contrat couvre les services de réparation, de révision, le service commun d’échange de composants remplaçables en piste, la mise à disposition d’un stock de pièces de rechange sur le site de la compagnie, un accord sur les pièces de rechange, ainsi que des services de mise à disposition et de maintenance des hélices.

L'Asie centrale : un nouveau marché pour ATR

La Présidente exécutive d’ATR, Nathalie Tarnaud Laude a déclaré : « Il n'y a pas de meilleure solution pour assurer des liaisons essentielles qu'un ATR 72-600, il s’agit de la référence en termes de durabilité sur le marché actuel de l’aviation régionale. Dans un pays à croissance rapide comme l'Ouzbékistan, Silk Avia jouera un rôle clé en offrant des connexions vitales pour les communautés locales et en stimulant l'économie. Des études ont démontré qu'une augmentation de 10% des vols régionaux peut entraîner une augmentation de 5% du PIB local, et ATR y contribue en proposant les avions régionaux les plus responsables et les plus abordables du marché. Nous accueillons chaleureusement Silk Avia comme l'un de nos plus récents clients, lequel ouvre la voie à un nouveau marché pour ATR en Asie centrale. »