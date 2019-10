Sikorsky dévoile son interprétation du FARA

Quatrième hélicoptériste à dévoiler sa proposition dans le cadre du programme FARA, Sikorsky a ainsi montré son Raider X le 14 octobre 2019 à Washington DC. Le Raider X à rotors contrarotatifs et hélice propulsive a des dimensions 20% supérieures à celles de son prédécesseur S-97 Raider, sur lequel il est basé. Ces dimensions accrues s'expliquent en raison de sa soute à armements interne, dont le volume utilisable dépasse celui du cahier des charges émis par l'US Army, mais aussi à cause de sa configuration cockpit en cote à cote qui devrait, selon Sikorsky, permettre un meilleur partage de l'information et des tâches entre les deux pilotes.

Sikorsky vante les similitudes du Raider X avec son S-97 et son démonstrateur X2 comme un avantage de taille par rapport à ses concurrents, qui sont au début de la phase de conception et n'ont pas d'appareil(s) en vol. Pour Sikorsky, le Raider X bénéficie d'une technologie désormais mature, puisque S-97 et X2 ont permis d'identifier les éventuels problèmes liés à cette architecture et de les corriger. « La famille d'appareils dérivés de la technologie développée sur le X2 est une solution à faible risque, évolutive en fonction des exigences de nos clients », a commenté Frank St. John, vice-président exécutif de Lockheed Martin Rotary and Mission Systems.

«Le Raider X est la somme de tout ce que nous avons appris au cours des années de développement, de test et de perfectionnement de la technologie X2 et offre un système dominant, qui excellera dans l'espace de bataille de demain » ajoute Frank St. John.

Le S-97 a une masse maximale de 5, 1 t. Si l'hélicoptériste n'a pas annoncé la vitesse de pointe prévue du Raider X, l'hélicoptériste a revanche précisé qu'il dépasserait les 180 kts (333 km/h) exigés par l'US Army, ce que le S-97 avait réalisé en atteignant les 215 kts (398,1 km/h) en piqué.