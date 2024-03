Sikorsky dévoile son projet HEX

HEX et ADAV

Sikorsky a dévoilé à Anaheim, dans le cadre de l'Heli Expo qui s'est tenue du 26 au 29 février, son projet de construction, d'essai et de vol d'un démonstrateur hybride-électrique de décollage et d'atterrissage vertical (HEX / VTOL) à voilure basculante. Ce modèle est le premier d'une série de grands aéronefs ADAV (à décollage et atterrissage verticaux) de la prochaine génération - allant des hélicoptères plus traditionnels aux configurations à ailes - qui présenteront divers degrés d'électrification et un système d'autonomie avancé pour un vol piloté en option. "L'autonomie et l'électrification apporteront des changements transformationnels à la sécurité des vols et à l'efficacité opérationnelle des grands aéronefs ADAV", a déclaré Paul Lemmo, président de Sikorsky. "Notre programme de démonstrateurs HEX fournira des informations précieuses dans la perspective d'une future famille d'avions construits à l'échelle et selon les configurations préférées des clients commerciaux et militaires."

Plus de 500 nautiques d'autonomie

Le programme HEX mettra l'accent sur une autonomie supérieure à 500 milles nautiques à grande vitesse (soit 926 km) , sur un nombre réduit de systèmes mécaniques afin de réduire la complexité et sur des coûts de maintenance moindres. Sikorsky Innovations, le groupe de prototypage de la société, et GE Aerospace sont en train de finaliser la conception d'un banc d'essai de systèmes de puissance hybride-électrique avec un moteur électrique de 600KW. Ce banc d'essai constitue une première étape dans l'évaluation des performances en vol stationnaire du démonstrateur HEX, un avion d'une masse brute maximale de 9 000 livres équipé d'un turbogénérateur de classe 1,2 MW et de l'électronique de puissance associée.

Electrification

"Dans le cadre du pilier électrique de Sikorsky, nous concevons des moteurs électriques, de l'électronique de puissance et notre propre matériel de gestion et d'actionnement du véhicule", a déclaré Igor Cherepinsky, directeur de Sikorsky Innovations. "HEX intégrera ces composants, présentera la maturité croissante de notre suite d'autonomie MATRIX™ et le potentiel des systèmes sans maintenance. Voir les résultats nous conduira à des conceptions globales plus efficaces."

Sikorsky Innovations a été créée en 2010 pour surmonter les défis technologiques liés à la vitesse, à l'autonomie et à l'intelligence des voilures tournantes. Pour en savoir plus sur les réalisations de l'équipe d'ingénieurs dans ces domaines technologiques et sur sa nouvelle orientation vers l'électrification et l'automatisation.