SIA et Vietnam Airlines signent un accord de coopération

Les compagnies asiatiques Vietnam Airlines et Singapore Airlines (SIA) viennent de signer un grand accord de coopération commerciale. Le protocole d’accord (MoU, Memorandum of Understanding) a été officialisé lors du Forum des Affaires Vietnam-Singapour le 10 février 2023.

Partage de codes d'abord, avant d'autres domaines de coopération

Les deux transporteurs exploreront, dans un premier temps, les opportunités de partages de codes pour faciliter une meilleure connectivité entre le Vietnam et Singapour. Par la suite, cette opportunité pourrait être étendue à d’autres destinations desservies par SIA. Les deux compagnies aériennes exploreront également d’autres domaines de coopération commerciale qui pourraient offrir plus de valeur ajoutée et d’options à leurs clients.

Un partenariat historique entre les deux compagnies asiatiques

Vietnam Airlines et Singapore Airlines entretiennent un partenariat de longue date depuis plus de 20 ans. Avec l’assouplissement des restrictions aux frontières internationales en 2022, les deux compagnies aériennes ont cherché des opportunités d’élargir leur coopération internationale afin de fournir un service de qualité à leurs clients voyageant entre le Vietnam et Singapour. « Singapore Airlines et Vietnam Airlines ont des réseaux établis, qui peuvent se soutenir mutuellement pour renforcer la connectivité entre les deux pays de l’ASEAN et vers les marchés clés du monde entier. Ces accords gagnant-gagnant offriront plus d’options et une plus grande valeur ajoutée à nos clients. Ils soutiendront également la croissance économique et les initiatives qui facilitent le développement des activités touristiques », déclare Goh Choon Phong, PDG de Singapore Airlines.